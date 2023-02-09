TikTok нашел и заблокировал сеть аккаунтов, распространявших российскую пропаганду

TikTok раскрыл и заблокировал сеть из 1682 аккаунтов, распространявших российскую пропаганду о войне в Украине среди жителей Европы, говорится в отчете компании.

По данным TikTok, сеть работала из России и ориентировалась в первую очередь на жителей Германии, Италии и Великобритании. Аккаунты, входящие в сеть, маскировались под европейских пользователей и распространяли контент на немецком, итальянском и английском языках. Зачастую для этих целей использовались программы синтеза речи, отмечается в отчете. Суммарно у сети было больше 130 тысяч подписчиков.

Помимо этого, TikTok отчитался о закрытии базировавшейся в Грузии сети, которая распространяла российскую пропаганду на русскоязычных пользователей. По данным компании, целевой аудиторией сети были жители Казахстана, Беларуси и Украины. На 18 аккаунтов, входивших в сеть, были подписаны около 85 тысяч пользователей.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине TikTok решил временно запретить пользователям в России загружать новый контент и вести прямые трансляции. Тогда сообщалось, что это решение были принято из-за появившегося закона о «фейках» про российскую армию и беспокойства компании о безопасности пользователей и сотрудников социальной сети.

Читайте также

В TikTok обнаружили сотни пропагандистских видеороликов про ЧВК Вагнера Их посмотрели больше миллиарда раз — хотя правила платформы запрещают публикацию таких записей

Читайте также

В TikTok обнаружили сотни пропагандистских видеороликов про ЧВК Вагнера Их посмотрели больше миллиарда раз — хотя правила платформы запрещают публикацию таких записей