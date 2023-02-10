Россия нанесла новый удар по Украине. В нескольких областях возникли перебои с электричеством Материал дополняется

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины утром 10 февраля. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты около 8:30 утра по местному времени (9:30 мск), сообщили Воздушные силы ВСУ. Региональные власти Украины заявили о нескольких «волнах» российских ударов. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

По сообщениям украинских СМИ, взрывы слышны в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске, а также во Львовской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. В некоторых случаях это связано с работой систем противовоздушной обороны.

В компании «Укрэнерго» сообщили, что под ракетный удар попали несколько объектов высоковольтной инфраструктуры на востоке, западе и юге Украины. Из-за этого в некоторых областях возникли перебои с электроснабжением.

В Харькове поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Игорь Терехов. «Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами», — предупредил глава Харькова.

В Киеве, как заявил мэр Виталий Кличко, в Голосеевском районе обломки ракеты повредили автомобили и крышу частного дома. В городской военной администрации Киева уточнили, что обломки ракеты также повредили электросети в Голосеевском районе. При этом, как утверждают российские медиа, удар пришелся по ТЭЦ-5.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в городе произошел взрыв. «Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами», — предупредил он.

В Запорожье зафиксировали два попадания ракет, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он не привел другие подробности.

Кривой Рог частично обесточен, сообщили местные паблики. Российские медиа утверждают, что под удар попала Криворожская ТЭЦ. Украинские СМИ сообщили, что в городе произошла серия взрывов. Местные власти пока это не комментировали. Глава городской администрации Александр Вилкул говорил, что Кривой Рог находится под ударом.

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что во время удара одна из ракет пролетела через воздушное пространство Молдовы; молдавские власти пока это не комментировали.

Ночью 10 февраля российская армия, по данным украинской стороны, обстреляла несколько регионов Украины дронами и ракетами, повредив несколько объектов энергетической инфраструктуры.

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Фото на обложке: Sergey Chuzavkov / AFP / Scanpix / LETA