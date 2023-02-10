Книжный магазин «Фаланстер» не смог по СМС оповестить покупателей о новой книге Александра Баунова «Конец режима». Рассылка прошла, лишь когда убрали название

Один из основателей книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов сообщил, что сотрудник магазина не смог отправить клиентам СМС о том, что в продаже появилась книга Александра Баунова «Конец режима».

Куприянов рассказал в фейсбуке, что сотрудник отправил СМС всем, кто ждал появления книги, что она появилась в продаже. Текст содержал название книги — «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры» — а также предупреждение, что ее отложили для клиента на три дня.

Спустя несколько дней сотрудники книжного магазина узнали, что СМС не дошли. В службе поддержки объяснили, что операторы связи заблокировали сообщения, поскольку они «содержат информацию, возможно нарушающую законодательство Российской Федерации».

Куприянов отметил, что после того, как из рассылки убрали название книги, но оставили упоминание автора, все сообщения дошли.

Александр Баунов, комментируя случившееся, заявил, что ему следовало назвать книгу иначе: «Режим без конца».

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