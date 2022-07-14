В России заблокировали сайт фонда «Свободная Бурятия». Недавно он сообщил, что 150 бурятских военных отказались воевать
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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт фонда «Свободная Бурятия». Об этом сообщил проект «Роскомсвобода», который отслеживает блокировки.
Также были заблокированы сайт украинской версии журнала LʼOfficiel, молдавское издание Locals и польское Polska Agencja Prasowa.
На прошлой неделе глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова сообщила, что из Украины вернулись 150 бурятских военнослужащих, которые отказались воевать и расторгли контракты с Минобороны РФ.
Юрист фонда Андрей Ринчино заявил, что перед вылетом из Украины бурятских военных в течение нескольких дней удерживали в закрытом лагере в Луганской области, угрожая уголовными делами.
Ранее российские СМИ сообщали, что воевать в Украине отказывались росгвардейцы из Краснодара, Хакасии, Кабардино-Балкарии, а также военнослужащие из Пскова.