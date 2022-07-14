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В России заблокировали сайт фонда «Свободная Бурятия». Недавно он сообщил, что 150 бурятских военных отказались воевать

Источник: Роскомсвобода

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт фонда «Свободная Бурятия». Об этом сообщил проект «Роскомсвобода», который отслеживает блокировки.

Также были заблокированы сайт украинской версии журнала LʼOfficiel, молдавское издание Locals и польское Polska Agencja Prasowa.

На прошлой неделе глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова сообщила, что из Украины вернулись 150 бурятских военнослужащих, которые отказались воевать и расторгли контракты с Минобороны РФ.

Юрист фонда Андрей Ринчино заявил, что перед вылетом из Украины бурятских военных в течение нескольких дней удерживали в закрытом лагере в Луганской области, угрожая уголовными делами.

Ранее российские СМИ сообщали, что воевать в Украине отказывались росгвардейцы из Краснодара, Хакасии, Кабардино-Балкарии, а также военнослужащие из Пскова.

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