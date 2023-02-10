Актер Александр Филиппенко уехал из России. В мае он опубликовал фото в вышиванке, в ноябре ему не продлили контракт в театре Моссовета

Народный артист России Александр Филиппенко покинул Россию, рассказала телеканалу «Дождь» его дочь Александра. По ее словам, отъезд отца «связан с его позицией» по поводу российского вторжения в Украину.

Александр Филиппенко, напомнила она, опубликовал в фейсбуке фотографию в вышиванке — украинской одежде с вышивкой. «Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там», — рассказала дочь актера.

После начала войны, по словам Александры Филиппенко, организаторы концертов ее отца начали получать отказы от площадок. В ноябре театр Моссовета не продлил контракт с Филиппенко.

Филиппенко был задействован в четырех спектаклях текущего репертуара театра Моссовета. Он, в частности, играл в спектакле «Шекспиргамлет». Имя актера до сих пор на афише, но корреспонденту «Дождя» в кассах театра сказали, что в ближайшем спектакле 11 февраля Филиппенко играть не будет. В пресс-службе театра Моссовета комментарий получить не удалось.

В настоящий момент, по словам дочери Филиппенко, актер живет в Вильнюсе.

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После полномасштабного вторжения России в Украину ряд российских актеров, режиссеров, музыкантов, не поддержавших войну, покинули страну. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество людей, которые находится за границей и критикуют российскую власть, а депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина предложила вернуться к рассмотрению инициативы о введении системы лишения государственных наград в отношении граждан, «дискредитирующих» страну.

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