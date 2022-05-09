Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Утром 9 мая на сайте провластного российского издания «Лента.ру» появилось несколько сообщений, направленных против руководства России из-за войны в Украине. Внимание на это обратил журналист Илья Шепелин, опубликовавший несколько скриншотов.

Сейчас публикации пропали с сайта «Лента.ру», но они остались в веб-архиве. Судя по нему, на сайте «Ленты.ру» заменили около 20 заметок, опубликованных редакцией 8 и 9 мая, на сообщения с другими заголовками. Среди прочего появились такие сообщения:

«Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика» (сообщение видно в веб-архиве главной страницы сайта);

«Россия бросает трупы своих солдат в Украине» (веб-архив);

«Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере „Москва“» (веб-архив);

«Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад» (веб-архив);

«Зеленский оказался круче Путина» (веб-архив);

«Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века» (веб-архив);

«Российская элита оказалась ничтожно безвольной» (веб-архив);

«Российские власти запретили журналистам говорить про негатив» (веб-архив);

«Россия полностью уничтожила Мариуполь» (веб-архив);

«Россия угрожает уничтожить весь мир» (веб-архив);

«„Войной легче прикрыть провалы в экономике“. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть» (веб-архив).

Все заметки сопровождало такое сообщение:

Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В материале «Российские власти запретили журналистам говорить про негатив» утверждается, что администрация президента России «заставила журналистов подконтрольных медиа отказаться от слов и оборотов, которые могут вызывать „социальные волнения“ и создавать негативный фон». По этой причине в российских СМИ появился новояз: слово «хлопок» используют вместо «взрыва», «отрицательный рост» — вместо «падения ВВП».

Во время войны, отмечается в заметке, «увольнения» в российских СМИ сменил термин «высвобождение от работы», а «войну» стали называть «спецоперацией». Вот что об этом пишут авторы материала:

Российские СМИ не могут назвать войну, унесшую десятки тысяч жизней россиян и украинцев, войной. Разрушенные города, убитые мирные граждане и дети, обстрелы жилых зданий, геноцид украинского народа — все это в интерпретации российских медиа под давлением Кремля стало «специальной операцией» и «освобождением».

В материале «Войной легче прикрыть провалы в экономике», судя по веб-архиву, говорилось, что ответственность «за данный перформанс» несут двое сотрудников «Ленты.ру» — руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

«Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище! Не бойтесь! Не молчите! Сопротивляйтесь! Вы не одни, нас много! Будущее за нами! *** войне. Мир Украине!» — сказано в сообщении журналистов.

Источник « » в «Ленте.ру» подтвердил, что это сделали сотрудники издания, которые заменили текст в уже опубликованных материалах. Источник не назвал имена сотрудников, ответственных за это. Источник «Медузы» в редакции «Ленты.ру» также сообщил, что это сделали сотрудники издания, а сайт не был взломан. По его словам, как минимум один из измененных материалов последним редактировал Егор Поляков.

Обновление. Егор Поляков подтвердил «Медузе», что он вместе с Александрой Мирошниковой заменил заметки на сайте «Ленты.ру». «Это никакой не „взлом хакеров“, это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось. Пока не буду говорить, по каким причинам», — сказал Поляков. По его словам, они с Мирошниковой находятся за пределами России. Поляков отметил, что ему уже закрыли доступ в админпанель «Ленты.ру».

Читайте также

«На парковке телецентра мне спустили все колеса» Интервью бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой

Читайте также

«На парковке телецентра мне спустили все колеса» Интервью бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь