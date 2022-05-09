На «Ленте.ру» опубликовали заметку «Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика» — и еще 20 таких новостей Ответственность за «перформанс» взяли на себя двое сотрудников прокремлевского издания
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Утром 9 мая на сайте провластного российского издания «Лента.ру» появилось несколько сообщений, направленных против руководства России из-за войны в Украине. Внимание на это обратил журналист Илья Шепелин, опубликовавший несколько скриншотов.
Сейчас публикации пропали с сайта «Лента.ру», но они остались в веб-архиве. Судя по нему, на сайте «Ленты.ру» заменили около 20 заметок, опубликованных редакцией 8 и 9 мая, на сообщения с другими заголовками. Среди прочего появились такие сообщения:
- «Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика» (сообщение видно в веб-архиве главной страницы сайта);
- «Россия бросает трупы своих солдат в Украине» (веб-архив);
- «Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере „Москва“» (веб-архив);
- «Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад» (веб-архив);
- «Зеленский оказался круче Путина» (веб-архив);
- «Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века» (веб-архив);
- «Российская элита оказалась ничтожно безвольной» (веб-архив);
- «Российские власти запретили журналистам говорить про негатив» (веб-архив);
- «Россия полностью уничтожила Мариуполь» (веб-архив);
- «Россия угрожает уничтожить весь мир» (веб-архив);
- «„Войной легче прикрыть провалы в экономике“. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть» (веб-архив).
Все заметки сопровождало такое сообщение:
Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили.
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В материале «Российские власти запретили журналистам говорить про негатив» утверждается, что администрация президента России «заставила журналистов подконтрольных медиа отказаться от слов и оборотов, которые могут вызывать „социальные волнения“ и создавать негативный фон». По этой причине в российских СМИ появился новояз: слово «хлопок» используют вместо «взрыва», «отрицательный рост» — вместо «падения ВВП».
Во время войны, отмечается в заметке, «увольнения» в российских СМИ сменил термин «высвобождение от работы», а «войну» стали называть «спецоперацией». Вот что об этом пишут авторы материала:
Российские СМИ не могут назвать войну, унесшую десятки тысяч жизней россиян и украинцев, войной. Разрушенные города, убитые мирные граждане и дети, обстрелы жилых зданий, геноцид украинского народа — все это в интерпретации российских медиа под давлением Кремля стало «специальной операцией» и «освобождением».
В материале «Войной легче прикрыть провалы в экономике», судя по веб-архиву, говорилось, что ответственность «за данный перформанс» несут двое сотрудников «Ленты.ру» — руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.
«Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище! Не бойтесь! Не молчите! Сопротивляйтесь! Вы не одни, нас много! Будущее за нами! *** войне. Мир Украине!» — сказано в сообщении журналистов.
Источник «Медиазоны» в «Ленте.ру» подтвердил, что это сделали сотрудники издания, которые заменили текст в уже опубликованных материалах. Источник не назвал имена сотрудников, ответственных за это. Источник «Медузы» в редакции «Ленты.ру» также сообщил, что это сделали сотрудники издания, а сайт не был взломан. По его словам, как минимум один из измененных материалов последним редактировал Егор Поляков.
Обновление. Егор Поляков подтвердил «Медузе», что он вместе с Александрой Мирошниковой заменил заметки на сайте «Ленты.ру». «Это никакой не „взлом хакеров“, это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось. Пока не буду говорить, по каким причинам», — сказал Поляков. По его словам, они с Мирошниковой находятся за пределами России. Поляков отметил, что ему уже закрыли доступ в админпанель «Ленты.ру».