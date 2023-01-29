Суд приговорил к двум годам колонии-поселения мобилизованного, который ушел из учебной части. Его задержали в баре, где он провел 12 дней

Владимирский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного из Липецкой области Виталия Рязанова к двум годам колонии-поселения по делу о самовольном оставлении места службы более чем на 10 суток (часть 3.1 статьи 337 УК РФ).

Приговор Рязанову вынесли 10 января, но СМИ, в первую очередь издание «Довод», обратили на него внимание только сейчас.

Согласно материалам дела, Рязанова мобилизовали 28 сентября. Через восемь дней он заключил контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в должности санитарного инструктора инженерно-саперной роты и с тех пор проходил подготовку в учебном центре в Коврове Владимирской области.

Поздно вечером 18 октября с целью «временно уклониться от прохождения военной службы и отдохнуть от выполнения своих служебных обязанностей» Рязанов перелез через забор центра и ушел в кафе, расположенное рядом с частью. Когда заведение закрылось, мобилизованный отправился в бар«Славянка», где «проводил время праздно», пока его не задержали сотрудники военной полиции.

Одна из сотрудниц бара рассказала, что впервые увидела Рязанова а «Славянке» 21 октября вместе с другими мужчинами в военной форме. По ее словам, мобилизованный находился в баре в течение всей ее смены, а в ночное время спал за столиком. От сменщицы она узнала, что военный сидит в баре уже не первый день. Как утверждает свидетельница, Рязанов находился в баре и употреблял спиртные напитки до 30 октября, пока его не забрала полиция.

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