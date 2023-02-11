На сайте «Комсомольской правды» появились (и быстро исчезли) материалы против войны и пыток Навального Журналист, взявший на себя ответственность за их публикацию, назвал это «искуплением вины»

На сайте российского провластного издания «Комсомольская правда» (КП) вечером 11 февраля появилось не менее 10 публикаций, осуждающих вторжение в Украину, жестокое обращение с оппозиционером Алексеем Навальным в колонии и другие действия российской власти. На это обратил внимание проект .

Среди заголовков этих материалов (сейчас они уже удалены) были такие:

«Крым — Украина. Россия обязана вернуть полуостров»

«Россия стала жертвой оккупации путинским режимом»

«Российская Федерация совершила преступления в Буче, Изюме и Гостомеле»

«Кремлевский режим выпустил заключенных с оружием»

«Мир не наступает из-за Путина: Зеленский подписал указ о запрете на переговоры лично с Путиным»

«Путки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными»

Как минимум часть публикаций начиналась такими словами: «Материал не согласован с редакцией «Комсомольской правды», направлен на обличение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его шайки циничных воров у власти, которые учинили геноцид мирного народа в Украине».

По меньшей мере один из материалов содержал ссылку на «Медузу». Речь идет о разборе, в котором мы объясняли, почему мобилизация в России официально не завершена, несмотря на заявления Кремля и Минобороны.

Публикации разместил новостной редактор КП Владимир Романенко. «Продолжение следует» опубликовало его монолог. Журналист заявил, что ему 24 года и что он против войны, но в сентябре 2022 года он вынужден был согласиться на работу в КП, так как ему нужны были деньги.

Романенко рассказал, что выложил тексты с критикой власти в качестве акции к годовщине начала войны — и сам скопировал материалы в веб-архив, чтобы их можно было найти даже после удаления с сайта КП. Оттуда тексты удалили менее чем через 10 минут, а выпускающий редактор написала Романенко, что «не ожидала такого» и заблокировала его в телеграме, пишет «Продолжение следует».

Журналист назвал свои действия «искуплением вины».

Мое высказывание я решил приурочить к году с момента начала войны: во время рабочей смены я просто залил в «админку» сайта публикации, где говорится о преступлениях российских властей и армии в Украине. О числе жертв среди мирного населения. О том, сколько на самом деле человек потеряла российская армия в этой войне, и о том, сколько денег Путин вкачивает в войну. Все их я писал сам, основываясь на официальных данных госорганов Украины, публикациях независимых российских и западных СМИ.

<…> Для меня такой шаг — это прыжок в бездну. Я ищу какую-то работу, накоплений особо не осталось. Но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы — по мне, соразмерная плата за то, что я врал.

Прошу прощения у жителей Украины за то, что участвовал во всем этом. Мое высказывание — про то, что в и пропаганде есть люди, которые еще сопротивляются. Я рассчитываю, что сотрудники других прокремлевских СМИ заметят мой поступок».

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