Власти Германии одобрили передачу Украине 178 танков Leopard 1 (в дополнение к поставкам Leopard 2)

Министерство экономики и защиты климата Германии выдало немецким военным компаниям лицензии на экспорт в Украину 178 танков Leopard 1 A5. Об этом сообщило министерство обороны Германии.

«Сколько танков Leopard 1 A5 реально будет поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ», — заявило ведомство.

Там подчеркнули, что ремонт танков будет проходить при участии стран-партнеров ФРГ. В частности, в этом процессе участвуют Нидерланды и Дания.

Минобороны ФРГ объявило о поставках Leopard 1 Украине в день визита главы ведомства Бориса Писториуса в Киев. По словам Писториуса, которые цитирует Минобороны Украины, к лету 2023 года украинская армия получит 20-25 танков Leopard 1, к концу года — около 80, а в течение 2024 года — еще около 100.

О том, что Германия одобрила поставки ВСУ танков Leopard 1, на прошлой неделе сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Немецкие СМИ сообщали, что число поставляемых машин может составить от 88 до 160.

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25 января Германия официально объявила о передаче Украине танков Leopard 2 — модернизированной версии Leopard 1. Немецкое правительство сообщило, что ВСУ получат 14 машин Leopard 2 A6 со складов бундесвера «в качестве первого шага» со стороны Германии.

При этом агентство Bloomberg писало со ссылкой на текст обращения канцлера Германии Олафа Шольца к парламенту, что в общей сложности ФРГ и другие страны-союзницы Украины договорились передать ВСУ 112 танков Leopard 2, которые стоят у них на вооружении.

Помимо Leopard, ВСУ обещаны американские танки Abrams и британские Challenger. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко 27 января сообщил, что в общей сложности страны Запада пообещали Украине 321 танк.

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