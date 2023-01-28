Посол Украины во Франции сообщил, что страны Запада пообещали Украине 321 танк

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил в интервью телеканалу BFM TV, что многие страны Запада согласились передать Киеву более 300 тяжелых танков.

«Сегодня многие страны официально подтвердили свое согласие поставить Украине 321 тяжелый танк. Что касается сроков поставки, то в каждом конкретном случае они разные. Некоторым (странам) нужно провести техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики, третьи ждут, когда получат другие модели», — сказал посол. Он отметил, что Украине нужна эта помощь «как можно скорее».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал в интервью Sky News, что, если танки Abrams, обещанные США, поступят в августе, то это будет «слишком поздно». Он указывал, что не знает точных сроков поставки танков из США и стран Европы.

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В последние дни несколько западных союзников Украины объявили, что планируют поставить Киеву боевые танки. Так, о таких планах сообщили власти Германии, Великобритании и США.

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