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«Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками с крестами на борту»
Путин вспомнил про Leopard в речи в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
2 минуты
15:58, 2 февраля 2023
2 февраля Владимир Путин приехал в Волгоград, где проходят празднования 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. Президент посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и возложил венок к Вечному огню. После этого Путин выступил с речью на концерте,
заявив
, что России снова угрожают немецкие танки с крестами на борту. «Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», — добавил он. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пояснил
журналистам, что значили эти слова Путина: «Что у России (есть) потенциал и по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал, для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции».
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