Перейти к материалам

В Омске появятся улицы имени бывшего главы ДНР Захарченко и командира батальона «Спарта» Жоги

Источник: РИА Новости

Депутаты Омского городского совета приняли решение назвать две улицы Кировского округа именами бывшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Инициатором выступил губернатор Омской области Александр Бурков. Его поддержал мэр города Сергей Шелест, пишет агенство.

В мае 2022 года власти нескольких регионов объявили, что назовут улицы в честь Захарченко. Согласно заявлениям, соответсвующие улицы должны появиться в Грозном, Якутске, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Брянске, Пензе, Кызыле и Ливне.

Помимо этого, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал инициативу назвать улицу в городе Заринск именем Защитников Донбасса.

С аналогичным предложением выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов — он предложил увековечить память российских военнослужащих, участвовавших в «специальной операции», в названиях улиц городов и посёлков Камчатского края.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. В России и ДНР обвинили в произошедшем Украину. Киев отверг обвинения и предположил, что смерть Захарченко стала результатом внутренних конфликтов.

Александр Захарченко занимал руководящие должности с момента самопровозглашения ДНР в апреле 2014 года. Сначала он был заместителем министра внутренних дел, позже военным комендантом Донецка, а затем — председателем Совета министров. Главой самопровозглашенной республики он стал в ноябре 2014 года. Его именем уже названы улица в Симферополе и площадь в Донецке.

Владимир Жога был командир батальона «Спарта» вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР. Он сменил на этом посту Арсена Павлова, «Моторолу», который был взорван в лифте в 2016 году. Жога погиб в ходе вторжения в Украину в марте 2022 года. 18 марта 2022 года в оккупированном городе Волноваха появилась улица, названная его именем. 

Подробнее о переименовании улиц в России

В российских городах назовут улицы в честь «героев Донбасса». Как выяснила «Медуза», это попытка Кремля «подготовить» россиян к присоединению ДНР и ЛНР

Подробнее о переименовании улиц в России

В российских городах назовут улицы в честь «героев Донбасса». Как выяснила «Медуза», это попытка Кремля «подготовить» россиян к присоединению ДНР и ЛНР