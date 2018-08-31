При взрыве в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Главное

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Еще несколько человек получили ранения — среди них, в частности, министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев. Кафе, где произошел взрыв, по данным «Ведомостей», принадлежит начальнику охраны Захарченко. Резиденция главы ДНР находится в нескольких сотнях метров от этого места.

Власти ДНР официально назвали произошедшее «терактом». По данным «Интерфакса», местные силовики задержали несколько человек — это «украинские диверсанты и связанные с ними лица». Их поймали в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого, который находится в нескольких сотнях метров от места взрыва. Источники Life сообщают, что в покушении подозревается один из охранников Захарченко — ему удалось скрыться.

Россия обвинила в покушении власти Украины. «Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Председатель комитета Думы по делам СНГ Леонид Калашников выразил уверенность, что за убийством стоят те, кто заинтересован в ослаблении ДНР, — то есть «нынешние киевские власти и никто другой».

В Киеве причастность к взрыву отрицают. Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов сказал, что у спецслужбы есть основания полагать, что смерть Захарченко стала результатом внутренних конфликтов, связанных «с перераспределением отжатого бизнеса». «Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб устранить довольно одиозную фигуру, которая, по имеющейся у нас информации, мешала россиянам», — отметил он.

Александр Захарченко входил в руководящие органы ДНР с момента ее провозглашения в апреле 2014 года: сначала как замминистра внутренних дел, затем как военный комендант Донецка, затем — как председатель Совета министров ДНР. Главой самопровозглашенной республики он стал в ноябре 2014 года по результатам проведенных сепаратистами на контролируемых ими территориях выборов. На Украине Захарченко был объявлен в розыск — его обвиняют в создании террористической организации. Он также входил в санкционные списки США и Евросоюза.

За последние годы в ДНР погибли несколько влиятельных командиров, воевавших с 2014 года. В октябре 2016 года в Донецке в лифте своего дома был взорван Арсен Павлов, известный по позывному Моторола. В феврале 2017 года в своем кабинете был убит командир батальона «Сомали» Михаил Толстых («Гиви»). В обоих убийствах руководители ДНР обвиняли «украинских диверсантов». Официальные власти Украины причастность к покушениям отрицали.