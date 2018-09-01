ДНР: подозреваемые в убийстве Захарченко «подтвердили причастность украинской стороны» 

Ранее сообщалось, что сразу после взрыва в кафе «Сепар» было задержано несколько подозреваемых. Еще тогда донецкие власти называли их «украинскими диверсантами».

Лидер ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва около кафе «Сепар» в Донецке. Помимо Захарченко погиб еще один человек, 11 пострадали. Представители российских властей и ДНР обвинили в случившемся Украину. В СБУ предположили, что убийство стало результатом разногласий внутри ДНР.