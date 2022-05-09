В Грозном, Якутске, Омске и других региональных центрах России назовут улицы в честь главы ДНР Александра Захарченко, убитого в 2018 году

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В ряде российских региональных центров появятся улицы, названные в честь убитого в 2018 году главы ДНР Александра Захарченко. В большинстве случаев об инициативах было объявлено 9 мая или накануне.

Улицы Александра Захарченко, согласно заявлениям региональных властей, должны будут появиться в Грозном, Якутске, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Брянске, Пензе, Кызыле, Омске (в последних двух городах также появится улица в память о еще одном военном деятеле ДНР — Владимире Жоге). Также 7 мая о планах назвать улицу в честь Захарченко сообщил глава районного центра Ливны в Орловской области.

Кроме того, в городе Заринске Алтайского края появится улица Защитников Донбасса; на Камчатке губернатор Владимир Солодов также заявил о намерении «увековечить память защитников Донбасса — российских военнослужащих, участвовавших в специальной операции на Украине».

В большинстве случаев, судя по сообщениям, речь пойдет об улицах в строящихся или проектируемых районах.

Улица Александра Захарченко с 2020 года есть в Симферополе. В 2019-м его именем назвали площадь в Донецке.

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