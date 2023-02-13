Минобороны РФ заявило о взятии Красной Горы под Бахмутом «добровольцами штурмовых отрядов». Ранее о захвате этого населенного пункта сообщал Евгений Пригожин
Минобороны РФ на брифинге 13 февраля объявило, что «добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии „Южной“ группировки войск» заняли населенный пункт Красная Гора в Донецкой области.
Красная Гора расположена в семи километрах к северу от Бахмута, за который уже несколько месяцев идут бои. На этом участке фронта действует ЧВК Вагнера.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 12 февраля объявил о взятии Красной Горы, особо подчеркнув, что населенный пункт захвачен именно силами ЧВК.
Украинская сторона заявления о захвате Красной Горы пока никак не прокомментировала. Этот населенный пункт последний раз упоминался в сводке Генштаба ВСУ утром 12 февраля, тогда сообщалось, что Красная Гора подверглась обстрелу российских войск.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
Захват Красной Горы и соседнего с ней населенного пункта Парасковиевка позволит российским войскам взять под свой контроль трассу, связывающую Бахмут со Славянском. Парасковиевку, по имеющимся на данный момент данным, продолжают защищать украинские силы.