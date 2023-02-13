Минобороны РФ заявило о взятии Красной Горы под Бахмутом «добровольцами штурмовых отрядов». Ранее о захвате этого населенного пункта сообщал Евгений Пригожин

Минобороны РФ на брифинге 13 февраля объявило, что «добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии „Южной“ группировки войск» заняли населенный пункт Красная Гора в Донецкой области.

Красная Гора расположена в семи километрах к северу от Бахмута, за который уже несколько месяцев идут бои. На этом участке фронта действует ЧВК Вагнера.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 12 февраля объявил о взятии Красной Горы, особо подчеркнув, что населенный пункт захвачен именно силами ЧВК.

Украинская сторона заявления о захвате Красной Горы пока никак не прокомментировала. Этот населенный пункт последний раз упоминался в сводке Генштаба ВСУ утром 12 февраля, тогда сообщалось, что Красная Гора подверглась обстрелу российских войск.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Захват Красной Горы и соседнего с ней населенного пункта Парасковиевка позволит российским войскам взять под свой контроль трассу, связывающую Бахмут со Славянском. Парасковиевку, по имеющимся на данный момент данным, продолжают защищать украинские силы.

Читайте также

«Россияне наступают несколько раз в день. Идут под пули, падают. За ними новые — просто по этим трупам дальше» Что происходит в Бахмуте — одной из самых страшных точек фронта прямо сейчас

Читайте также

«Россияне наступают несколько раз в день. Идут под пули, падают. За ними новые — просто по этим трупам дальше» Что происходит в Бахмуте — одной из самых страшных точек фронта прямо сейчас