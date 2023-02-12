Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК Вагнера заняли населенный пункт Красная Гора к северу от Бахмута

Основатель Евгений Пригожин заявил, что бойцы его ЧВК заняли населенный пункт Красная Гора, находящийся в семи километрах к северу от Бахмута.

Пригожин также подчеркнул, что населенный пункт был взят именно силами ЧВК. «На Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 километров, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК Вагнер, которые и возьмут Бахмут», — передает слова Пригожина его пресс-служба.

Украинские власти сообщение о взятии Красной Горы пока никак не комментировали. В утренней сводке Генштаба ВСУ лишь говорилось, что населенный пункт подвергся обстрелу.

В свою очередь американский Институт изучения войны в своей сводке за 11 февраля сообщил, что российские войска свободно перемещаются к востоку от Красной Горы. «Вероятно, это указывает на то, что украинские войска покинули населенный пункт», — заключили эксперты.

Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Ожесточенные бои в районе Бахмута продолжаются с июля 2022 года. С российской стороны значительную роль в противостоянии играют наемники ЧВК Вагнера. В частности, в январе Пригожин заявлял, что его бойцы заняли город Соледар, а также села Клещеевка и Благодатное.

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