Пригожин заявил, что наемники ЧВК Вагнера захватили село Благодатное под Бахмутом

Наемники взяли под контроль Благодатное — село к северу от Бахмута, утверждает бизнесмен и основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК „Вагнер“ взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем», — говорится в сообщении его пресс-службы.

Генштаб ВСУ в утренней сводке за 29 января называет Благодатное в числе населенных пунктов, где украинские военные отбили атаки противника.

Минобороны России информацию Пригожина не комментировало.

Напоминаем, что во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Село Благодатное находится между Соледаром и Бахмутом и вдоль трассы, ведущей к Северску. Как отмечает «Русская служба Би-би-си» потеря Северска создает серьезные проблемы для украинской армии, обороняющей Бахмут.

Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются с конца 2022 года. За последнюю неделю российская сторона как минимум трижды заявляла о захвате Соледара. Позже представитель ВСУ подтвердил отступление украинских войск из города.

19 января Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК Вагнера захватили Клещеевку — село в пяти километрах к югу от Бахмута. На следующий день о переходе города под контроль россиян заявило Минобороны РФ. Украина эти сообщения не комментировала.

Что происходит на фронте

ЧВК Вагнера усиливает давление на Бахмут, а российская армия активизировалась на других участках фронта. ВСУ отвечают продвижением у Кременной Обновленная карта боев на 25 января

Что происходит на фронте

ЧВК Вагнера усиливает давление на Бахмут, а российская армия активизировалась на других участках фронта. ВСУ отвечают продвижением у Кременной Обновленная карта боев на 25 января