Министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве, 5 февраля 2023 года Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

С начала февраля в Украине и за ее пределами обсуждается возможная отставка 56-летнего Алексея Резникова с поста министра обороны. 1 февраля депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что «есть активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст». Через несколько дней, 4 февраля, как утверждал депутат Ярослав Железняк, спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил на совете фракций, что Резников станет министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, а Минобороны возглавит глава военной разведки Кирилл Буданов.

О том, что Резников в ближайшие дни уйдет в отставку, а его пост займет Буданов, 5 февраля также сообщили источники «Украинской правды» и «РБК-Украина» во власти. По словам собеседников «УП», команда Владимира Зеленского решает, куда перевести министра, поскольку «ни у кого в офисе президента Украины нет сомнений, что он должен остаться в команде».

К вечеру 5 февраля информацию об отставке министра обороны подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который сообщил, что Резников «переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности».

Но уже на следующий день Арахамия сообщил, что отставка Резникова пока не состоится. «Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут», — написал он в телеграме в понедельник, 6 февраля. Еще один депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая объяснила в фейсбуке, что решение об отставке Резникова приостановили, поскольку власти оценивают «риски для системы в целом перед и учитывая возможное ».

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Сам Алексей Резников вечером 5 февраля на фоне слухов об отставке заявил, что «ни один чиновник не вечен в кресле». «Следует быть готовым, что этот этап закончится», — добавил он. Резников отметил, что решение об его отставке может принять только президент Украины Владимир Зеленский. «Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения. А дальше буду делать то, что мне предложит Зеленский. Я буду делать все для нашей победы», — заявил Резников. Он подчеркнул, что «профессия юриста позволяет мне думать оптимистично, что я найду себе интересный проект, чтобы не просто победить в этой войне, но и наказать военных РФ».

Когда у Алексея Резникова спросили, что он думает о возможном назначении министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, он сказал журналистам «Факты ICTV», что для него это новость и он бы отказался от такого поста, поскольку у него нет соответствующей экспертизы. «Поэтому я думаю, что это ошибка», — сказал министр.

В интервью «Украинской правде», которое вышло 6 февраля, Резников заявил, что ему не стыдно за работу на посту главы Минобороны. «За то, что сделал, мне отнюдь не стыдно. Мне точно будет что показать… что я сделал. Остались только самолеты, все остальное получил для украинских Вооруженных сил, для сектора безопасности и обороны. И мне за это не стыдно», — сказал министр.

Алексей Резников — адвокат с почти 30-летним опытом — возглавил министерство обороны Украины в ноябре 2021 года. До этого он в течение полутора лет, начиная с марта 2020 года, был вице-премьером Украины — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

37-летний Кирилл Буданов, которого прочат на пост министра обороны, возглавляет Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины с августа 2020 года. Сейчас, по данным «Украинской правды», Буданов ищет себе замену в ГУР. Неназванный источник издания заявил, что Буданову «очень трудно уходить» из военной разведки, «он не хочет» возглавлять министерство обороны, «потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина».

Кирилл Буданов, по информации из открытых источников, получил военное образование в Одесском институте Сухопутных войск. В 2007 году начал службу в спецназе Главного управления разведки. С весны 2014 года участвовал в боевых действиях на востоке Украины, где получил тяжелое ранение. В 2018-2020 годах «находился на специальной работе» (о чем речь, не уточняется). До назначения главой ГУР в 2020 году работал замдиректора департамента Службы внешней разведки Украины. В 2021 году Буданову присвоили звание бригадного генерала, а в апреле 2022 — генерал-майора.

Как пишет «РБК-Украина», Кирилл Буданов — «один из немногих, кто открыто предупреждал о полномасштабной агрессии РФ и точно спрогнозировал сценарий вторжения». В ноябре 2021 года он говорил в интервью изданию Military Times, что Россия готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

Буданов предупреждал и за 2 дня до вторжения

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Во время войны Буданов в сентябре 2022 года участвовал в обмене пленными, по условиям которого Украина получила 215 военнопленных, в том числе защитников «Азовстали», а Россия — украинского политика, «кума Путина» Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Кирилл Буданов считает, что Украина сможет вернуть военным путем Крым, аннексированный Россией в 2014 году. В конце января 2023 года в интервью The Washington Post глава военной разведки в очередной раз сказал, что Украина должна «сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой». Он также заявил, что не стоит опасаться, что Россия использует ядерное оружие для защиты захваченных территорий, поскольку это приведет «к краху России».

Начальник украинской военной разведки говорил в январе, что ожидает активизации боевых действий к марту 2023 года. Он утверждал, что ВСУ планируют крупное наступление «по всей Украине, от Крыма до Донбасса».

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