В Москве возбудили уголовное дело против Некоглая. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета. По ее доносу блогера выслали из страны

Глава Екатерина Мизулина сообщила ТАСС, что полиция Москвы возбудила в отношении блогера Некоглая (Николая Лебедева) уголовное дело по статье о клевете.

По ее словам, дело возбудили «в связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес». Мизулина утверждает, что ее вызвали на допрос в качестве потерпевшей.

Мизулина добавила, что связывает «угрозы и распространение заведомо ложных сведений» с тем, что Некоглай пытается оказать на нее давление из-за ее «позиции по факту дискредитации Вооруженных сил РФ».

В ноябре 2022 года Некоглая депортировали из России вскоре после того, как он опубликовал в тиктоке пародию на популярное видео с российским военным. На оригинальной записи солдат в окопе откидывает от себя две гранаты, сброшенные дроном ВСУ. Некоглай в своем видео повторил действия военного, лежа на ковре под ремикс песни Boney M «Rasputin». После публикации видео Екатерина Мизулина заявила на Некоглая в полицию и прокуратуру.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Читайте также

Блогера Некоглая (9,5M в тиктоке) выслали из России. После задержания его обрили наголо и, судя по всему, избили На заседании суда он расплакался и попросил, чтобы его как можно скорее депортировали

Читайте также

Блогера Некоглая (9,5M в тиктоке) выслали из России. После задержания его обрили наголо и, судя по всему, избили На заседании суда он расплакался и попросил, чтобы его как можно скорее депортировали