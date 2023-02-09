В Москве возбудили уголовное дело против Некоглая. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета. По ее доносу блогера выслали из страны
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила ТАСС, что полиция Москвы возбудила в отношении блогера Некоглая (Николая Лебедева) уголовное дело по статье о клевете.
По ее словам, дело возбудили «в связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес». Мизулина утверждает, что ее вызвали на допрос в качестве потерпевшей.
Мизулина добавила, что связывает «угрозы и распространение заведомо ложных сведений» с тем, что Некоглай пытается оказать на нее давление из-за ее «позиции по факту дискредитации Вооруженных сил РФ».
В ноябре 2022 года Некоглая депортировали из России вскоре после того, как он опубликовал в тиктоке пародию на популярное видео с российским военным. На оригинальной записи солдат в окопе откидывает от себя две гранаты, сброшенные дроном ВСУ. Некоглай в своем видео повторил действия военного, лежа на ковре под ремикс песни Boney M «Rasputin». После публикации видео Екатерина Мизулина заявила на Некоглая в полицию и прокуратуру.
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