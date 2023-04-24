Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто из-за того, что там, предположительно, замечен беспилотник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

При этом в пресс-службе аэропорта заявили РИА Новости, что Внуково работает штатно, воздушное пространство открыто. Ранее агентство со ссылкой на источник в авиакругах также сообщило о закрытии воздушного пространства из-за информации о беспилотнике.

Согласно данным сервиса Flightradar24, в районе аэропорта нет самолетов.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в небе над аэропортом Внуково замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. В целях безопасности воздушное пространство было перекрыто», — сказал собеседник ТАСС.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что информация о беспилотнике поступила около 18 часов. Вылет нескольких самолетов из-за этого был задержан примерно на час. Задержаны были также рейсы, вылетающие во Внуково из петербургского аэропорта Пулково.

Пассажиры одного из самолетов рассказали, что после посадки на борт капитан объявил о невозможности вылета. «Сказали, что объект обнаружили над Внуково, поэтому вылет из Пулково задерживается на неопределенное время, пока не поймут, что это», — рассказал один из пассажиров.