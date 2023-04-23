Война Четыреста двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 22 апреля — здесь.
Испания отправила шесть танков Leopard для Украины, в пятницу 21 апреля они покинули страну. Грузовое судно с танками отправилось в Польшу, чтобы затем передать технику украинским войскам, передает Reuters.
Когда танки прибудут в Украину, неизвестно. Всего Испания пообещала передать Украине десять танков Leopard, четыре из них сейчас находятся на ремонте.
Всего у Испании 347 танков Leopard, 108 из которых — более старая модель 2А4 (танки именно этой модели отправились в Украину), отмечает немецкое издание ZDF.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли восемь ракетных и 37 авиационных ударов, а также произвели 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения;
- Основные усилия российских сил сосредоточены на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;
- Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут;
- Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения российских войск;
- ВСУ сбили российский вертолет Ми-24.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Ракетный обстрел Харьковской области
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что вечером и ночью российские войска нанесли удары по Харькову и области. Одна из ракет разорвалась в воздуха над территорией овощной фабрики, повреждены теплицы и рабочие цеха.
Ракетный удар также был нанесен по селу Котляры, в результате разрушены два частных дома, повреждены десять домов и четыре автомобиля. Пострадавших нет.
Здравствуйте. Начинается 424-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.