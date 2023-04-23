Война Четыреста двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Испания отправила шесть танков Leopard для Украины, в пятницу 21 апреля они покинули страну. Грузовое судно с танками отправилось в Польшу, чтобы затем передать технику украинским войскам, передает Reuters.

Когда танки прибудут в Украину, неизвестно. Всего Испания пообещала передать Украине десять танков Leopard, четыре из них сейчас находятся на ремонте.

Всего у Испании 347 танков Leopard, 108 из которых — более старая модель 2А4 (танки именно этой модели отправились в Украину), отмечает немецкое издание ZDF.