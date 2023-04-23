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Война Четыреста двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 22 апреля — здесь.

Испания отправила шесть танков Leopard для Украины, в пятницу 21 апреля они покинули страну. Грузовое судно с танками отправилось в Польшу, чтобы затем передать технику украинским войскам, передает Reuters.

Когда танки прибудут в Украину, неизвестно. Всего Испания пообещала передать Украине десять танков Leopard, четыре из них сейчас находятся на ремонте.

Всего у Испании 347 танков Leopard, 108 из которых — более старая модель 2А4 (танки именно этой модели отправились в Украину), отмечает немецкое издание ZDF.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное: 

  • За прошедшие сутки российские войска нанесли восемь ракетных и 37 авиационных ударов, а также произвели 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения;
  • Основные усилия российских сил сосредоточены на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;
  • Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут; 
  • Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения российских войск;
  • ВСУ сбили российский вертолет Ми-24.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Ракетный обстрел Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что вечером и ночью российские войска нанесли удары по Харькову и области. Одна из ракет разорвалась в воздуха над территорией овощной фабрики, повреждены теплицы и рабочие цеха. 

Ракетный удар также был нанесен по селу Котляры, в результате разрушены два частных дома, повреждены десять домов и четыре автомобиля. Пострадавших нет.

Здравствуйте. Начинается 424-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.