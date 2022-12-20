Команда Навального рассказала о роскошной жизни жены замминистра обороны Тимура Иванова Она тратила сотни тысяч евро на отдых, драгоценности и наряды. А ее счета оплачивала фирма, связанная со стройками в Мариуполе

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Соратники оппозиционного политика Алексея Навального выпустили новое расследование. Оно посвящено образу жизни заместителя министра обороны России Тимура Иванова, курирующего в ведомстве сферу строительства, и его семьи. Расследование основано на данных электронной почты жены чиновника — героине светской хроники 2000-х Светланы Ивановой. Команда Навального утверждает, что получила доступ к восьми тысячам ее писем за 12 лет, в которых были «счета, планы домов, документы на яхты и виллы, чеки за антиквариат и украшения, подробности вечеринок и тысячи фотографий».

Алексей Навальный

Светлана Захарова (девичья фамилия героини расследования) вышла замуж за Тимура Иванова в 2009 году. До этого она была женой бизнесмена Михаила Маниовича. Как минимум в 2010 году супруги Ивановы каждый август стали ездить на Лазурный берег и арендовали дорогие виллы и яхты. С 2013 по 2018 год — это период, как утверждают соратники Навального, они внимательно изучили по письмам Ивановой — семья потратила на аренду вилл в Сен-Тропе минимум 850 тысяч евро. Еще 250 тысяч евро ушло на яхты.

Кроме того, в 2011 году супруги Ивановы купили автомобиль Rolls-Royce Corniche 2001 года выпуска, оформив его на фирму в Люксембурге. Машина стоила 120 тысяч евро, ее реставрация — еще 75 тысяч. «Тут прямо отдельный момент есть. 120 тысяч евро, заплаченные за отпускной Роллс-Ройс, по курсу 2011 года, — это около пяти миллионов рублей. И в это же самое время у нас есть справка о доходах Тимура Иванова за этот же год, которую он в суд приносил, официальнее некуда. И согласно ей, его доход 112 тысяч в месяц. 1,3 миллиона в год. А Роллс-Ройс за пять», — говорится в расследовании.

Помимо этого, Иванова покупала дорогую одежду (в частности, платья Dolce & Gabbana стоимостью от 52 до 94 тысяч евро), драгоценности (в частности, кольцо за 104 тысячи долларов) и антиквариат (в частности, набор стеклянных птиц за семь тысяч евро). В 2018 году она праздновала свой день рождения в Стамбуле, что обошлось в 178 тысяч евро. В 2021 году день рождения Ивановой отмечали в семейном доме на Рублевке. Пришли певец Григорий Лепс и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В том же году Ивановы, Песков и его жена Татьяна Навка ездили вместе отдыхать на Алтай. В этой поездке для них тоже пел Лепс.

Только за 2020-й Иванова, по подсчетам команды Навального, потратила более 109 миллионов рублей. Из них 90 миллионов ушли на выкуп половины квартиры у семьи ее бывшего мужа. Жилье находится в центре Москвы на улице Поварской — недалеко от 1-го Зачатьевского переулка, где, как ранее сообщал «Проект», супруги Ивановы арендовали жилье. Также у них, по данным команды Навального и «Проекта», есть особняк на Рублевке и дворянская усадьба XIX века на Пречистенке. Стоимость каждого из этих объектов недвижимости около 600 миллионов рублей. Особняк записан на «Российскую Федерацию», усадьба — на фирму водителя Тимура Иванова. На нее же оформлены автомобили Rolls-Royce Ghost за 17 миллионов рублей и «Гелендваген» за 20 миллионов.

Счета Ивановой за драгоценности и за ремонт не раз оплачивали другие люди или компании. Среди них фирмы, связанные с «Олимпситистроем» — крупным подрядчиком Минобороны РФ, который в том числе строит жилые дома в захваченном и уничтоженном Мариуполе. Помимо этого, одной из компаний, которая связана с «Олимпситистроем» и которая оплачивала счета Ивановых за ремонт, принадлежит загородный дом площадью почти три тысячи квадратных метров в Тверской области на берегу Волги. При этом технические планы дома от архитекторов получала на почту именно Иванова.

Жена замминистра обороны писала в про любовь к родине и цитировала священнослужителя Русской православной церкви. Вместе с тем, она, по меньшей мере в прошлом, имела израильский паспорт и вместе с бывшим мужем владела квартирой в Тель-Авиве, о которой не сообщала в своей декларации о доходах как жена чиновника. А ни один из ее совершеннолетних детей не живет в России, выяснили соратники Навального.

В марте 2022 года, после вторжения России в Украину, Иванова побывала во Франции, где живет ее дочь, и в Великобритании, где учится сын. Также она посетила парижский магазин ювелира Жоэля Артура Розенталя и купила одежды на восемь тысяч евро в бутике Prada. Летом 2022 года супруги Ивановы оформили развод (при этом свидетельств того, что они расстались реально, соратники Навального, по их словам, не нашли). В октябре Тимура Иванова включили в санкционный список Евросоюза. Его жена под санкции не попала и в начале декабря, по всей видимости, в очередной раз навещала дочь в Европе.