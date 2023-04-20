Bloomberg: США и союзники обсуждают почти полный запрет на экспорт товаров в Россию

Некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, представители стран обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров G7, который пройдет в мае. Они попытаются привлечь к реализации этого плана страны Евросоюза.

Подобные ограничения будут означать запрет экспорта товаров в Россию за исключением тех, которые попадут в особый список. Согласно действующим ограничениям, экспортировать можно все, что не запрещено санкциями. Bloomberg отмечает, что новый подход «перевернул бы существующий режим санкций».

По словам одного из источников, под исключения, скорее всего, попадут лекарства и продукты питания.

Для того, чтобы такие санкции были введены Евросоюзом, их должны одобрить все страны ЕС. Это вызовет «острую дискуссию» и «негативную реакцию компаний», которые все еще экспортируют товары в Россию, отмечает Bloomberg. Издание также напоминает о рисках ответных мер со стороны Москвы.

20 апреля Financial Times писала, что новые санкции Евросоюз, вероятно, будут направлены на расширение списка подсанкционных лиц и ужесточение уже действующих ограничений. «Мы закончили <…>. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — сказал изданию один из европейских чиновников.

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