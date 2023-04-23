В Париже устроили акцию протеста возле дома предполагаемой жены замминистра обороны РФ

Несколько десятков человек пришли на акцию протеста в Париже с требованием ввести санкции в отношении Светланы Маниович, которую команда политика Алексея Навального называет женой замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Фото и видео с акции опубликовал журналист Денис Катаев.

Пикет прошел на улице Рю де Бабилон напротив дома, где, по данным соратников Навального, Светлана Маниович арендует квартиру. Собравшиеся держали в руках плакаты с лозунгами на французском, английском и русском языках. Также они скандировали «Санкции!».

Перед протестующими выступили глава совета директоров Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих. Ранее она призывала сторонников в Париже провести пикет, чтобы на семью Маниович наложили санкции, их активы заморозили, а им самим запретили въезд в Евросоюз.

Команда Навального в декабре 2022 года выпустила расследование, посвященное Светлане Маниович. В нем утверждалось, что Маниович не попала под санкции ЕС, которые ввели в отношении замминистра обороны РФ Тимура Иванова, поскольку спустя пять месяцев после начала полномастабного вторжения России в Украину они развелись. Авторы расследования подчеркивали, что не нашли свидетельств того, что пара рассталась реально.