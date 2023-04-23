Сын пресс-секретаря Путина, как утверждается, полгода воевал в Украине и служил в ЧВК Вагнера по подложным документам В это время его «Тесла» получила два штрафа в Москве

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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова воевал в Украине. Об этом он заявил в интервью, которое вышло 21 апреля. По словам Пригожина, Дмитрий Песков просил «забрать» своего сына в ЧВК Вагнера «простым артиллеристом» и тот «отработал абсолютно нормально» на РСЗО «Ураган».

Пригожин не назвал имя этого человека, но уточнил, что тот часть жизни провел в США или Англии. Под это описание подходит старший сын Дмитрия Пескова, 33-летний , который 10 лет жил в Великобритании и вернулся в Россию в 2011–2012 годах.

Пригожин заявил, что Дмитрий Песков обратился к нему летом 2022 года — и он посоветовал представителю Кремля не отправлять сына в Минобороны РФ, поскольку там он «отсиделся бы в штабе либо ушел на мясо». Пригожин заявил, что взял сына Пескова в ЧВК «по подложным документам, изменив фамилию, имя и отчество», тот прошел подготовку, отслужил полгода по контракту и ушел в отпуск.

Дмитрий Песков это не комментировал и не ответил на вопросы «Медузы», отправленные в телеграме.

Николай Чоулз дал интервью «Комсомольской правде» и заявил, что отец помог ему выйти на ЧВК Вагнера в начале в Украине. «Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог», — заявил Чоулз. По его словам, он пошел воевать, поскольку посчитал это своим долгом, а близкие поддержали это решение. «Спросили, а уверен ли я, что понимаю, куда иду? Я ответил: „Да“. И они сказали, что вперед», — рассказал Чоулз.

По его словам, он вступил в ЧВК Вагнера под чужой фамилией (какой, он не уточнил, сказав, что она может «еще понадобиться»). Сын Пескова утверждает, что получил медаль «За отвагу» за «определенный боевой подвиг» в Украине. «Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу», — сообщил он. Чоулз назвал наемников ЧВК «дружным смешанным коллективом» и добавил, что хотел бы вернуться на войну, к сослуживцам: «Часть меня хочет обратно к ним».

Несколько СМИ усомнились в том, что сын Пескова ездил на войну, — из-за того, что его «Тесла» продолжала получать штрафы в Москве. Как утверждает анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Tesla Model X, которой до конца марта 2023 года владел Николай Чоулз, нарушала правила 24 июля и 6 ноября 2022 года, то есть когда он предположительно находился в Украине. В телеграм-канале опубликованы скриншоты с камер наружного наблюдения, зафиксировавших, как «Тесла» превышала скорость.

Как отмечает Sota, известно, что ранее машину, помимо Николая Чоулза, использовал и Дмитрий Песков. Несмотря на продажу автомобиля, Чоулз продолжает владеть одним из двух полисов ОСАГО, оформленных на электрокар, утверждает Sota.

Действующие и бывшие артиллеристы ЧВК Вагнера заявили в комментарии телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, что Чоулза не видели «ни на соледарском, ни на бахмутском направлениях». Знакомые сына Пескова сообщили ВЧК-ОГПУ, что он на долгое время никуда не исчезал. Другие источники эту информацию не подтверждали.

Николай Чоулз в январе 2023 года снимался в видео российского пропагандиста Владимира Соловьева, обратил внимание телеграм-канал Astra. В записи мужчина, чье лицо скрыто маской, представился артиллеристом ЧВК Вагнера из Чебоксар. «Решил поддержать , принять участие. [Родные] поддержали, но не сразу, конечно. Немножко были в шоке, волновались, но зауважали мое решение и поддержали», — рассказал он. Как отмечает Astra, «Комсомольская правда», выпустившая интервью сына Пескова, использовала для иллюстрации материала скриншот из видео Соловьева.

Владимир Соловьев также опубликовал эту видеозапись, назвав ее «эксклюзивными кадрами с Николаем Песковым на фронте». Как утверждает Соловьев, запись сделали в конце января под Соледаром. Пропагандист также опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, показаны «Николай Песков и расчет РСЗО „Ураган“» под Соледаром.

Николай Чоулз мог совершить преступление, поскольку, по словам Пригожина, попал в ЧВК Вагнера «по подложным документам», отмечает «Агентство». Как заявил юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов, само существование ЧВК Вагнера не урегулировано, поэтому неясно, какие документы могли понадобиться. Но если сын Пескова использовал для вступления в ЧВК поддельный паспорт, то за это предусмотрено до года лишения свободы.

Когда в России в сентябре 2022 года объявили мобилизацию, сын Пескова назвал «не совсем правильным», чтобы его отправляли на войну. Тогда ему позвонил соратник Алексея Навального Дмитрий Низовцев, который под видом военного комиссара спросил, готов ли Чоулз отправиться воевать в Украину. Сын Пескова ответил, что «это не совсем правильно, чтобы я там находился», и отказался явиться в военкомат. При этом он отметил в разговоре, что, если «придется защищать родину, не переживайте, я буду с вами». В интервью «Комсомольской правде», которое вышло 22 апреля, Чоулз заявил, что, когда ему позвонил соратник Навального, он уже готовился к службе, «был на нервах» из-за поездки и поэтому «наговорил им».

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