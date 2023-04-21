Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова воевал в Украине в составе этой военнизированной группировки. Об этом Пригожин заявил в беседе с Александром Симоновым, сотрудником РИА ФАН.

«Из всех моих знакомых один человек — Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом — своего сына, который часть жизни в Америке прожил по-моему, если не ошибаюсь, или в Англии… Пришел и говорит: „Забери его простым артиллеристом“. Кстати, отработал абсолютно нормально. Простым артиллеристом, по колено в грязи, говне, на „Урагане“. Мало кто об этом знает», — сказал Пригожин. Других подробностей он не привел.

Пригожин не уточнил имя сына Пескова, который, по его словам, служил в ЧВК. Под описание Пригожина подходит старший сын пресс-секретаря президента РФ Николай Чоулз, который жил в Великобритании 10 лет и вернулся в Россию в 2011–2012 годах.

«Медуза» спросила у Дмитрия Пескова в телеграме, действительно ли он просил Евгения Пригожина забрать своего сына служить в ЧВК Вагнера и тот служил по контракту с данной ЧВК. Песков прочитал вопрос и не ответил.

В 2017 году команда российского политика Алексея Навального выпустила расследование о Николае Чоулзе — старшем сыне Пескова, который носит фамилию отчима. В Великобритании, где Чоулз жил около десяти лет, его судили за два нападения и грабеж, более года он провел в тюрьме, утверждалось в расследовании. Сам Чоулз говорил, что это расследование — «кошмар», «ужас» и «провокация».

В марте 2022 года Николай Чоулз попал под санкции США, введенные после полномасштабного российского вторжения в Украину.

В сентябре 2022 года соратник Алексея Навального Дмитрий Низовцев под видом военкома дозвонился до сына Пескова и спросил, готов ли тот воевать в Украине. Николай Чоулз отказался приходить в военкомат, сказав, что если «придется защищать Родину, не переживайте, я буду с вами». Дмитрий Песков тогда фактически подтвердил, что соратники Навального разговаривали с его сыном, но заявил, что из записи вырезали «смысловую часть».

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