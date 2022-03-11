Госдеп США объявил о санкциях в отношении жены и детей Дмитрия Пескова

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Власти США введут санкции в отношении ближайших родственников пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом во время брифинга для журналистов заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы также вводим санкции против 12 членов российской Госдумы, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также против жены и взрослых детей пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова», — сказал Прайс. Он не раскрыл имена людей, в отношении которых введут санкции.

Песков женат на фигуристке Татьяне Навке, у него пятеро детей от трех браков. Двое детей пресс-секретаря президента России совершеннолетние — это Николай Чоулз и Елизавета Пескова.

В начале марта власти США объявили о введении санкций в отношении самого Дмитрия Пескова.

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