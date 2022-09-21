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Николай Чоулз, старший сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Фотография взята из фейсбука (соцсеть принадлежит компании Meta, которая объявлена в России «экстремистской организацией», деятельность компании в РФ запрещена) Николая Чоулза. О том, что этот аккаунт принадлежит сыну Пескова, сообщал , в частности, РБК.

Соратники политика Алексея Навального заявили, что им удалось дозвониться до , сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и узнать, готов ли он отправиться воевать в Украину.

Разговор с сыном Пескова произошел в прямом эфире ютьюб-канала «Популярная политика», который посвящен объявленной в России мобилизации. Ведущий канала Дмитрий Низовцев обзванивал детей российских депутатов, чиновников и бизнесменов, приглашая их прийти в военкомат. Откуда у Низовцева номера их телефонов, не уточняется.

Сыну Пескова ведущий позвонил под видом военкома. Он сообщил, что тому была отправлена повестка, и предложил явиться для медосмотра в московский военкомат на следующий день в 10 утра.

«В 10 утра, естественно, завтра я не приеду… Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне», — ответил собеседник Низовцева.

На уточняющий вопрос, о каком «уровне» идет речь, он заявил, что ему нужно «понять, что происходит и какие у меня есть права», а также «посоветоваться перед тем, как приезжать».

Когда ведущий снова спросил, готов ли сын Пескова явиться в военкомат, тот ответил: «Завтра в 10 утра чтобы вы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. Мне надо сначала понимать, как правильно это все сделать… Если мне придется защищать родину, у меня проблемы никакой нету это сделать. Мне надо понимать целеобразность (да, он так и сказал — прим. „Медузы“) моего там появления. Я говорю вам о политических определенных нюансах».

При этом собеседник ведущего отказался уточнить, о каких «политических нюансах» идет речь. «Если придется защищать родину, не переживайте, я буду с вами. А вот то, что я завтра буду или не буду, — это уже второй (вопрос)», — добавил сын Пескова. Он попросил прислать ему сообщение с информацией, с кем он разговаривал и куда его просят явиться, отметив, что со звонящим «свяжутся».

В конце разговора Низовцев спросил, можно ли отметить в анкете, что сын Пескова согласен пойти добровольцем на фронт. «Нет, мне такую галочку ставить не надо. Смотрите, я-то готов пойти, но не по вашей просьбе, а вот как мне скажут, так я поступлю», — ответил сын пресс-секретаря президента. Когда ведущий уточнил, что речь идет о «приказе Владимира Владимировича», сын Пескова сказал: «Если Владимир Владимирович мне скажет, что мне надо туда идти, я туда пойду».

На возражение «военкома», что президент не может просить об этом каждого рядового, собеседник сообщил: «Я не рядовой… Это бесполезный разговор».

Дмитрий Песков фактически подтвердил, что соратники Навального разговаривали с его сыном. В комментарии изданию «Подъем» представитель Кремля опроверг отказ сына явиться в военкомат, заявив, что из записи разговора Николая Чоулза с журналистами была вырезана смысловая часть.

«Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже», — сказал Дмитрий Песков.