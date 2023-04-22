Сын Пескова подтвердил, что воевал в Украине в составе ЧВК Вагнера. Он утверждает, что получил медаль «За отвагу»

Николай Чоулз, сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подтвердил, что принимал участие в войне в Украине в составе . Об этом Чоулз рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Когда я принял для себя решение участвовать в „ “, я не знал как правильно туда попасть. Поскольку, когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас. Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог», — заявил Чоулз. Почему он решил заключить контракт с ЧВК, а не с Минобороны РФ, он не уточнил.

Говоря о мотивации, сын Пескова заявил, что отправился воевать, поскольку считал это своим долгом. По его словам, близкие это решение поддержали: «Спросили, а уверен ли я, что понимаю, куда иду? Я ответил: да. И они сказали, что, вперед».

Кроме того, Чоулз прокомментировал телефонный разговор с Дмитрием Низовцевым, соратником Алексея Навального. Тогда Низовцев под видом военкома дозвонился до сына Пескова и спросил, готов ли тот поехать воевать в Украину. Тогда Чоулз отказался.

В интервью газете сын Пескова объяснил, что в момент, когда ему позвонил соратник Навального, он уже готовился к службе. По его словам, он «был на нервах» из-за поездки, поэтому «наговорил им [команде Навального]».

Также Чоулз рассказал, что в ЧВК он вступил под другой фамилией. Он отказался назвать газете эту фамилию на случай, если она ему еще понадобится.

Помимо этого, сын Пескова сообщил, что получил медаль «За отвагу» за «определенный боевой подвиг», совершенный в Украине.

«Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу», — заявил Чоулз.

21 апреля основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова воевал в Украине в качестве артиллериста в составе ЧВК. По словам Пригожина, об этом его лично просил Дмитрий Песков.

22 апреля Пригожин пояснил, что Дмитрий Песков обратился к нему летом 2022 года. Тогда, по словам Пригожина, он посоветовал пресс-секретарю не отправлять сына в Минобороны РФ, поскольку там он «отсиделся бы в штабе, либо ушел на мясо».

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