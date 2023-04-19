Адвокаты уже почти неделю не могут найти Алексея Москалева. Его должны были экстрадировать из Беларуси в Россию

Адвокаты и правозащитники уже шесть дней не могут узнать, где находится Алексей Москалев, осужденный по делу о повторной «дискредитации» армии и задержанный в Беларуси.

13 апреля было объявлено, что Беларусь передала Москалева российской стороне, но где именно он находится — неизвестно, рассказал «Можем объяснить» его адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, на запросы адвокатов о местонахождении их подзащитного ФСИН России и Беларуси не отвечают. Белорусских правозащитников к Москалеву не допустили.

«У нас нет документальных подтверждений, что его экстрадировали в Россию. Если бы его выдали в Россию, то он может находиться на этапе в сторону СИЗО города Тула (по месту прописки)», — предположил Захватов.

Еще один адвокат Москалева Владимир Билиенко рассказал, что подавал запросы в тульское управление ФСИН, но не получил ответа. «Я подал апелляцию на приговор. Где находится Алексей, мне неизвестно», — сообщил Билиенко.

Алексей Москалев — отец шестиклассницы Маши Москалевой, нарисовавшей в апреле 2022 года на уроке антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине». С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на Москалева сначала составили протокол о «дискредитации» армии из-за комментариев в «Одноклассниках», а затем завели и уголовное дело о повторной «дискредитации». 28 марта суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Самого Москалева на заседании не было, на суде объявили, что он сбежал из-под домашнего ареста. 7 апреля Москалева задержали в Беларуси.

Маша Москалева после начала уголовного преследования ее отца была отправлена в приют, а комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева. Ребенка из приюта забрала мать, с которой Маша Москалева до этого не виделась несколько лет.

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