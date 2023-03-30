В Минске задержан Алексей Москалев, осужденный в России по делу о «дискредитации» армии Он сбежал из-под домашнего ареста накануне приговора. Его дочь Машу забрали в приют

Алексей Москалев на заседании суда. 27 марта 2023 года AP / Scanpix / LETA

В ночь на 30 марта российские независимые СМИ сообщили, что в Минске задержан житель Тульской области Алексей Москалев, сбежавший накануне приговора по делу о «дискредитации» армии. Первым об этом сообщил неназванный источник «Соты», а затем в комментарии «Медиазоне» эту информацию подтвердил адвокат Дмитрий Захватов, который поддерживал связь с Москалевым после побега. Позже в своем телеграм-канале Захватов написал: «Связи с Алексеем у меня сейчас нет. Телефон не отвечает. Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости, все так и есть. Очень жаль».

Алексей Москалев — отец шестиклассницы Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок. 28 марта его приговорили к двум годам колонии. Ефремовский межрайонный суд Тульской области признал Москалева виновным по статье о повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Судья также объявил, что Машу передадут на попечение социальных служб. Дело Москалева суд рассмотрел за один день. Самого Москалева на оглашении приговора не было. В суде сообщили, что он сбежал из-под домашнего ареста в ночь перед приговором.

53-летний житель города Ефремова Тульской области Алексей Москалев разводил декоративных птиц и держал небольшое хозяйство. Дочь Машу он воспитывает один, ее мать много лет живет в другом городе. Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года Маша нарисовала антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине» на уроке изо. С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках». В конце года на него завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии также из-за комментариев в соцсети — об убийствах жителей Бучи и пленных украинцев в Еленовке. В доме семьи прошел обыск. Москалев рассказывал, что силовики во время допроса били его «головой об стену и об пол». В начале марта 2023-го Алексея Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева. Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Андрей Морев запустил на сайте Change.org петицию с требованием отпустить Машу Москалеву из приюта домой к отцу. Ее подписали 144 тысячи человек. В защиту Москалевых также выступил основатель Евгений Пригожин. После приговора Алексею Москалеву связанная с бизнесменом организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» обратилась от имени Пригожина и ЧВК к прокурору Тульской области. Организация назвала приговор «несправедливым», попросила проверить его законность, а также допустить адвокатов лиги к делу. В Кремле, комментируя дело, заявили, что ситуация с семьей Москалевых «гораздо сложнее». «Там на самом деле в истории с ребенком дело совсем в другом. Действительно очень плачевное с выполнением родительских обязанностей и с обеспечиванием проживания ребенка. Я вам рекомендую обратиться в органы опеки. Они вам расскажут, когда эта история началась. <…> Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там все гораздо сложнее, не так все прямолинейно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москалева нашли после того, как он включил свой мобильный телефон, утверждает собеседник «Соты». Об этом же сообщила сотрудница Первого канала . По ее словам, Москалев «находился в надежных руках и его побег был хорошо организован», а задержали его из-за того, что он «не счел нужным соблюдать элементарные правила побега». Вскоре Овсянникова удалила свой пост, но его успели сохранить.

В квартиру в Минске, где находился Москалев, ворвались сотрудники КГБ Беларуси, заявил Захватов в комментарии «Дождю». «По косвенным данным, та квартира, где он находился, — на нее был совершен налет, квартиру разгромили, его вытащили, увезли в неизвестном направлении. По косвенным сведениям, это был КГБ Беларуси», — сказал Захватов, уточнив, что может судить об этом «по косвенным сведениям». По его словам, сведений из прямых источников о том, что Москалев был задержан, у него нет, связи с задержанным у него также нет.

В беседе с «Дождем» Захватов также предположил, что Москалева задержали «из-за несоблюдения цифровой безопасности». Адвокат считает, что операция по захвату сбежавшего россиянина «была проведена на самом высшем уровне» при участии ФСБ. «И та скорость, с которой КГБ сработал, говорит, что взаимодействие происходило очень быстро, а команда задержать Москалева поступила с самого верха», — добавил адвокат.

Предположения о том, что «помочь» задержанию Москалева могла Овсянникова, написавшая, что знает людей, которые устроили побег, Захватов назвал «полной чушью» и призвал не верить в появляющиеся версии.

Власти России и Беларуси задержание Москалева пока не подтверждали. Ни российские, ни белорусские правоохранительные органы ситуацию с задержанием не комментировали. Как отмечает «Агентство», в белорусских СМИ также не появлялось публикаций на эту тему с комментариями собственных источников.