В Минске задержан Алексей Москалев, осужденный в России по делу о «дискредитации» армии Он сбежал из-под домашнего ареста накануне приговора. Его дочь Машу забрали в приют
В ночь на 30 марта российские независимые СМИ сообщили, что в Минске задержан житель Тульской области Алексей Москалев, сбежавший накануне приговора по делу о «дискредитации» армии. Первым об этом сообщил неназванный источник «Соты», а затем в комментарии «Медиазоне» эту информацию подтвердил адвокат Дмитрий Захватов, который поддерживал связь с Москалевым после побега. Позже в своем телеграм-канале Захватов написал: «Связи с Алексеем у меня сейчас нет. Телефон не отвечает. Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости, все так и есть. Очень жаль».
Алексей Москалев — отец шестиклассницы Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок. 28 марта его приговорили к двум годам колонии. Ефремовский межрайонный суд Тульской области признал Москалева виновным по статье о повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Судья также объявил, что Машу передадут на попечение социальных служб. Дело Москалева суд рассмотрел за один день. Самого Москалева на оглашении приговора не было. В суде сообщили, что он сбежал из-под домашнего ареста в ночь перед приговором.
53-летний житель города Ефремова Тульской области Алексей Москалев разводил декоративных птиц и держал небольшое хозяйство. Дочь Машу он воспитывает один, ее мать много лет живет в другом городе.
Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года Маша нарисовала антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине» на уроке изо.
С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках». В конце года на него завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии также из-за комментариев в соцсети — об убийствах жителей Бучи и пленных украинцев в Еленовке. В доме семьи прошел обыск. Москалев рассказывал, что силовики во время допроса били его «головой об стену и об пол».
В начале марта 2023-го Алексея Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.
Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Андрей Морев запустил на сайте Change.org петицию с требованием отпустить Машу Москалеву из приюта домой к отцу. Ее подписали 144 тысячи человек.
В защиту Москалевых также выступил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. После приговора Алексею Москалеву связанная с бизнесменом организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» обратилась от имени Пригожина и ЧВК к прокурору Тульской области. Организация назвала приговор «несправедливым», попросила проверить его законность, а также допустить адвокатов лиги к делу.
В Кремле, комментируя дело, заявили, что ситуация с семьей Москалевых «гораздо сложнее». «Там на самом деле в истории с ребенком дело совсем в другом. Действительно очень плачевное с выполнением родительских обязанностей и с обеспечиванием проживания ребенка. Я вам рекомендую обратиться в органы опеки. Они вам расскажут, когда эта история началась. <…> Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там все гораздо сложнее, не так все прямолинейно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москалева нашли после того, как он включил свой мобильный телефон, утверждает собеседник «Соты». Об этом же сообщила сотрудница Первого канала Марина Овсянникова. По ее словам, Москалев «находился в надежных руках и его побег был хорошо организован», а задержали его из-за того, что он «не счел нужным соблюдать элементарные правила побега». Вскоре Овсянникова удалила свой пост, но его успели сохранить.
В квартиру в Минске, где находился Москалев, ворвались сотрудники КГБ Беларуси, заявил Захватов в комментарии «Дождю». «По косвенным данным, та квартира, где он находился, — на нее был совершен налет, квартиру разгромили, его вытащили, увезли в неизвестном направлении. По косвенным сведениям, это был КГБ Беларуси», — сказал Захватов, уточнив, что может судить об этом «по косвенным сведениям». По его словам, сведений из прямых источников о том, что Москалев был задержан, у него нет, связи с задержанным у него также нет.
В беседе с «Дождем» Захватов также предположил, что Москалева задержали «из-за несоблюдения цифровой безопасности». Адвокат считает, что операция по захвату сбежавшего россиянина «была проведена на самом высшем уровне» при участии ФСБ. «И та скорость, с которой КГБ сработал, говорит, что взаимодействие происходило очень быстро, а команда задержать Москалева поступила с самого верха», — добавил адвокат.
Предположения о том, что «помочь» задержанию Москалева могла Овсянникова, написавшая, что знает людей, которые устроили побег, Захватов назвал «полной чушью» и призвал не верить в появляющиеся версии.
Власти России и Беларуси задержание Москалева пока не подтверждали. Ни российские, ни белорусские правоохранительные органы ситуацию с задержанием не комментировали. Как отмечает «Агентство», в белорусских СМИ также не появлялось публикаций на эту тему с комментариями собственных источников.