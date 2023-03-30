МВД Беларуси подтвердило РБК задержание Алексея Москалева, осужденного в России по делу о «дискредитации» армии

МВД Беларуси подтвердило, что житель Тульской области Алексей Москалев, приговоренный в России к двум годам колонии по делу о «дискредитации» армии, был задержан в стране.

«Гражданин Москалев задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. При этом на сайте и в соцсетях белорусского МВД информации о задержании Москалева нет.

28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области признал Москалева виновным по статье о повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Подсудимый на заседании не присутствовал. Как заявили в суде, накануне приговора он сбежал из-под домашнего ареста.

53-летний житель города Ефремова Тульской области Алексей Москалев разводил декоративных птиц и держал небольшое хозяйство. Дочь Машу он воспитывает один, ее мать много лет живет в другом городе. Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года Маша нарисовала антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине» на уроке изо. С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках». В конце года на Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии также из-за комментариев в соцсети — об убийствах жителей Бучи и пленных украинцев в Еленовке. В доме семьи прошел обыск. Москалев рассказывал, что силовики во время допроса били его «головой об стену и об пол». В начале марта 2023-го Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева. 28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима.

В ночь на 30 марта независимые российские СМИ и правозащитники сообщили, что Москалева задержали в квартире в Минске. Предполагается, что его нашли после того, как он включил свой мобильный телефон.

Адвокат Дмитрий Захватов, который общался с Москалевым после побега, «по косвенным данным» пришел к выводу, что в квартиру, где находился россиянин, ворвались сотрудники КГБ Беларуси и увезли Москалева в неизвестном направлении. Защитник предположил, что задержание проходило при участии ФСБ.