В суде заявили, что Алексей Москалев, обвиняемый в «дискредитации» армии, сбежал из-под домашнего ареста перед приговором

Житель Тульской области Алексей Москалев сбежал из-под домашнего ареста накануне вынесения ему приговора о повторной «дискредитации» армии РФ, сообщает «Медиазона» со ссылкой на представителя суда.

28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил подсудимого к двум годам колонии. Во время вынесения приговора Москалева не было в зале суда.

«Сегодня был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста», — объявила журналистам пресс-секретарь суда Ольга Дьячук.

Адвокат Алексея Москалева Владимир Билибенко заявил, что сам узнал о побеге своего подзащитного от пресс-секретаря суда вместе с остальными слушателями.

53-летний Алексей Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года его дочь Маша, которую он воспитывает один, нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках». В конце года на него завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии.

В начале марта Москалева задержали, после чего отправили под домашний арест. Девочку забрали в приют, а комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.

Дело Москалева о повторной «дискредитации» армии суд рассмотрел за один день. Прокурор потребовал приговорить подсудимого к двум годам лишения свободы.

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