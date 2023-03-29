«Все будет хорошо и мы будем вместе. Ты мой герой» Письмо Маши Москалевой — школьницы, отца которой приговорили к двум годам по делу о «дискредитации» армии
Шестиклассница из Тульской области Маша Москалева написала письмо своему отцу Алексею, которого 28 марта приговорили к двум годам колонии по делу о повторной «дискредитации» армии.
53-летний житель города Ефремов Алексей Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года его дочь Маша, которую он воспитывает один, нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО.
С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках». В конце года на него завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии.
В начале марта 2023-го Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.
Дело Москалева о повторной «дискредитации» армии суд рассмотрел за один день. В итоге его приговорили к двум годам колонии. Москалев не присутствовал на заседании суда. В суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста. Где он находится, неизвестно.
Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Андрей Морев запустил на сайте Change.org петицию с требованием отпустить Машу Москалеву из приюта домой к отцу. Ее подписали 144 тысячи человек.
В защиту Москалевых также выступил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. После приговора Алексею Москалеву связанная с бизнесменом организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» обратилась от имени Пригожина и ЧВК к прокурору Тульской области. Организация назвала приговор «несправедливым», попросила проверить его законность, а также допустить адвокатов Лиги к делу.
В Кремле, комментируя дело, заявили, что ситуация с семьей Москалевых «гораздо сложнее». «Там на самом деле в истории с ребенком дело совсем в другом. Действительно очень плачевное с выполнением родительских обязанностей и с обеспечиванием проживания ребенка. Я вам рекомендую обратиться в органы опеки. Они вам расскажут, когда эта история началась. <…> Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там все гораздо сложнее, не так все прямолинейно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москалев не присутствовал на оглашении приговора в суде. Пресс-секретарь Ефремовского межрайонного суда Ольга Дьячук заявила, что в ночь на 28 марта Москалев сбежал из-под домашнего ареста. Где он находится, неизвестно.
Письмо девочки опубликовал адвокат Дмитрий Захватов. Он утверждает, что Москалев вышел с ним на связь и передал письмо, которое тот получил ранее через защитника.
«Медуза» приводит текст письма полностью:
Папа привет, я очень прошу тебя, чтобы ты не болел и не волновался. Со мной все хорошо, я очень люблю тебя и знай: ты ни в чем не виноват, я всегда за тебя и все что ты делаешь — правильно.
Я тебя очень люблю, спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня. Когда тебе плохо или ты волнуешься, я болею и мне очень плохо. Я верю, что все будет хорошо и мы с тобой будем вместе. Надеюсь на лучшее и очень сильно люблю тебя.
Папочка, знаешь, как мне написала одна женщина, нужно верить, надеяться и любить, ведь побеждает только тот, кто умеет верить, надеяться и любить.
Знай, что мы победим, что победа будет за нами, что бы ни случилось, мы вместе, мы команда, ты лучший. Ты мой папа, самый умный, самый красивый, самый лучший папа на свете. Знай — лучше тебя нету.
Прошу тебя — только не сдавайся. Верь, надейся и люби.
Однажды мы сядем за стол и будем вспоминать это все. Я люблю тебя, надеюсь — нет, я знаю — что ты не сдашься, ты сильный, мы сильные, мы сможем, а я буду молиться за тебя и за нас, папа.
Я горжусь. Да, папа, я могу сказать, что я горжусь моим отцом. Гордым, умным, красивым, упрямым — и который так сильно любит свою дочь.
Когда наконец мы встретимся, я подарю тебе большой хороший подарок. Папочка, я не хочу писать, как у меня здоровье и настроение, расстраивать тебя не хочу, но я поняла — лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но ничего, мы встретимся и я тебе все расскажу.
Вот такой знак [нарисованный Машей пацифик] означает противовоенный знак, этот кулон я подарю тебе как самому храброму человеку в мире!
Love you, ты герой.
Мой герой.