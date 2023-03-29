53-летний житель города Ефремов Алексей Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года его дочь Маша, которую он воспитывает один, нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО.

С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках». В конце года на него завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии.

В начале марта 2023-го Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.

Дело Москалева о повторной «дискредитации» армии суд рассмотрел за один день. В итоге его приговорили к двум годам колонии. Москалев не присутствовал на заседании суда. В суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста. Где он находится, неизвестно.

Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Андрей Морев запустил на сайте Change.org петицию с требованием отпустить Машу Москалеву из приюта домой к отцу. Ее подписали 144 тысячи человек.

В защиту Москалевых также выступил основатель Евгений Пригожин. После приговора Алексею Москалеву связанная с бизнесменом организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» обратилась от имени Пригожина и ЧВК к прокурору Тульской области. Организация назвала приговор «несправедливым», попросила проверить его законность, а также допустить адвокатов Лиги к делу.

В Кремле, комментируя дело, заявили, что ситуация с семьей Москалевых «гораздо сложнее». «Там на самом деле в истории с ребенком дело совсем в другом. Действительно очень плачевное с выполнением родительских обязанностей и с обеспечиванием проживания ребенка. Я вам рекомендую обратиться в органы опеки. Они вам расскажут, когда эта история началась. <…> Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там все гораздо сложнее, не так все прямолинейно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.