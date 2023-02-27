В отношении жителя города Ефремов в Тульской области Алексея Москалева возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии вскоре после того, как его дочь Маша, ученица шестого класса, нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. Историю семьи Москалевых рассказали издания «Спектр» и «ОВД-Инфо».

Алексею Москалеву 54 года. В Ефремове он занимался разведением декоративных птиц, его дочь училась в местной школе № 9. Алексей воспитывает Машу один: ее мать живет в другом городе с тех пор, как девочке исполнилось три года.

В апреле 2022 года на уроке ИЗО учительница Маши попросила класс нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Девочка нарисовала российский и украинский флаги; на российском было написано «Нет войне», на украинском — «Слава Украине»; также на рисунке были женщина с ребенком, на которых летели ракеты со стороны России.

Архив Алексея Москалева / ОВД-Инфо

«Что после этого началось! Педагог побежала к директору, та . Учитель рисования сразу пригрозила дочери, поэтому, когда приехали сотрудники и ждали Машу у входа, спрашивая у всех детей фамилию и имя, дочка сразу поняла, в чем дело. Ей удалось ускользнуть: она назвалась чужой фамилией. Прибежала домой, запыхавшись, говорит: „Папа, меня чуть не схватила полиция, я нарисовала рисунок“. Дочка была напугана, я пообещал, что на следующий день приду в школу и буду ее ждать до конца уроков», — рассказал Алексей.

На следующий день он действительно пришел в школу и стал ждать Машу в коридоре. Его увидела директор и, по его словам, вызвала полицейских. Те приехали вместе со службой опеки. Машу сняли с уроков и вместе с отцом повезли к начальнику городской полиции. Девочка ждала, пока ее отца допросят. В тот день на Алексея составили протокол о «дискредитации» российской армии за посты и комментарии в соцсетях. Его оштрафовали на 32 тысячи рублей за комментарий в «Одноклассниках» со словами «Армия России. Насильники рядом с нами».

Вечером того же дня Маша сказала отцу, что боится идти в школу. Он убедил ее, что волноваться не о чем. На следующий день она ушла на уроки, а вскоре Алексею позвонили. Ему сказали, что дочь забрали сотрудники ФСБ и что ему надо явиться в школу. «Я оделся, прилетел туда. Меня встретили фсбшники. Я спросил: „Где моя дочь?“ Ответили, что она в соседнем кабинете, с ней проводят беседу. Три с половиной часа они рассказывали мне, что я неправильно воспитываю ребенка: говорили, ее у меня отнимут, а меня посадят», — вспоминает Алексей.

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С тех пор Маша не ходила в школу. А накануне Нового года к ней и ее отцу пришли с обыском. «Утром 30 декабря мне позвонили в половине седьмого утра, что-то бормотали в трубку. Я собирался на работу. Высунулся в окно и обомлел: вокруг дома стояли три полицейские машины, еще две машины стояли с торца, чуть дальше — машина МЧС и пожарная. Человек 12. Фсбшники и несколько полицейских вышли из машин и направились к нашему подъезду. У них была болгарка. Я сразу понял, что это к нам», — говорит Алексей.

По его словам, силовики бросали вещи из шкафов на пол, срывали картины со стен, переворачивали мебель. Они забрали 125 тысяч рублей и 3150 долларов — все накопления семьи — и сфотографировали Машин антивоенный рисунок. Затем девочку забрали в приют, а отца — на допрос в ФСБ. По словам Алексея, там его били «головой об стену и об пол» и оставили в кабинете на два с половиной часа, включив на полную громкость гимн России. Мужчине стало плохо, ему вызвали медиков. «После этого [сотрудники ФСБ] мне показали комментарий дочки во „ВКонтакте“: на пост о том, что „Наши ребята погибают, не жалея своей жизни“, Маша пишет: „А за какую сумму они там погибают — за двести тысяч в месяц или чуть больше?“» — рассказывает Алексей.

В тот день он стал фигурантам уголовного дела о «дискредитации армии» (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). «В постановлении о возбуждении уголовного дела написано, что он, будучи ранее привлеченным к [административной] ответственности, опять допустил высказывания по поводу так называемой „спецоперации“. Если человек в течение года уже был привлечен по этой статье и снова что-то напишет, ему уже предъявляют уголовную статью», — пояснил адвокат от «ОВД-Инфо» Владимир Билиенко, который защищает Алексея.

Москалева отпустили из ФСБ только вечером. Ему вручили повестку, по которой он 9 января должен был явиться в отделение полиции МВД. На следующий день Алексей смог забрать Машу из приюта. Они вдвоем уехали из Ефремова. Где они сейчас, «Спектр» и «ОВД-Инфо» не уточняют; судя по всему, Россию семья не покинула. Алексей рассказал, что Маша «сейчас занимается с детьми активистов, которые нас поддерживают, играет, дружит, ходит в конеферму».

Алексею грозит до трех лет лишения свободы. Больше всего он опасается, что если его арестуют или приговорят к реальному сроку, Машу могут отправить в приют (на других родственников, по словам отца, «нет надежды»). Адвокат предполагает, что как отец, который воспитывает ребенка в одиночку, Алексей может избежать заключения. «Но если правоохранители упрутся, а наша судебная система часто идет у них на поводу, его могут арестовать, а девочку отправить в детский дом», — добавляет адвокат.

С начала войны это не первый случай преследования школьников, которые не поддерживают войну. По данным «ОВД-Инфо», восемь уголовно преследуемых за антивоенную позицию в 2022 году были несовершеннолетними на момент возбуждения дела. Но точной статистики травли и преследования школьников за несогласие с политикой государства нет.

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