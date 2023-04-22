МИД РФ сообщил о массовой высылке немецких дипломатов в качестве «зеркального» ответа на «враждебные действия Берлина»

Министерство иностранных дел России приняло решение о «зеркальной» высылке из страны немецких дипломатов в ответ на «враждебные действия Берлина», сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно пресс-релизу, МИД РФ принял такое решение в качестве ответной меры на «массовую» высылку российских дипломатов. Также ведомство намерено существенно сократить максимальное число сотрудников немецких дипломатических представительств в России.

Пресс-служба МИД РФ также сообщила, что посол Германии Геза Андреас фон Гайр был официально уведомлен о решении ведомства еще 5 апреля.

В конце марта издание Focus писало, что Германия собирается выслать более 30 российских дипломатов, которых заподозрили в вербовке немецких информаторов. Представительница МИД Германии позднее заявила, что немецкое ведомство не рассматривало высылку российских дипломатов «в том виде, в каком она была представлена в материале».