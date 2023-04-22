Война Четыреста двадцать третий день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 21 апреля — здесь.
Глава МАГАТЭ заявил, что видел «военные приготовления» на Запорожской АЭС
Гендиректор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что во время визита на Запорожскую атомную электростанцию в конце марта «видел явные признаки военных приготовлений».
«После этого наши эксперты, находящиеся на объекте, часто сообщали, что слышали взрывы, а иногда и о сильном обстреле возле АЭС. Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции», — заявил Гросси, слова которого приводит пресс-служба МАГАТЭ.
О каких именно военных приготовлениях идет речь, Гросси не уточнил.
Представитель компании «Промтехнология» заявил РИА Новости, что обвиненный в госизмене Дмитрий Кича был сотрудником предприятия до марта 2021 года.
В Москве арестовали сотрудника оружейного завода по обвинению в госизмене
ФСБ предъявила обвинение в государственной измене (статья 275 УК РФ) замначальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. Он арестован, утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах.
В Лефортовском суде Москвы агентству подтвердили арест Кичи, но от подробных комментариев отказались, сославшись на секретные материалы дела.
По данным ТАСС, сотрудника завода обвинили в госизмене в пользу зарубежных стран. Каких, не уточняется. Что ФСБ сочло преступлением, также не сообщается. По статье о госизмене Киче грозит до 20 лет лишения свободы.
Известно, что на заводе, где работал фигурант дела, выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS.
Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географические названия, связанные с Россией
Согласно закону, в Украине будет запрещено присваивать географическим объектам названия, «возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие» Россию.
В частности, будет запрещено использовать названия, связанные с российскими достопримечательностями, памятными, историческими и культурными местами, городами, датами и событиями. Также под запрет попадет использование имен исторических лиц, занимавших в России руководящие посты или причастных к имперской пропаганде.
Как отмечает «Украинская правда», закон призван уменьшить влияние РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, а также создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли три ракетных и 30 авиационных ударов, а также совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- ВСУ отразили 53 атаки противника на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Были отражены попытки наступления в районах Лимана Первого, Белогоровки, Григоровки, Богдановки, Новокалинового, Степного, Первомайского, Невельского, Марьинки и Угледара. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут.
- Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных военных объекта россиян.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Вечером 21 апреля ВСУ уничтожили четыре беспилотника «Шахед-136/131» из пяти запущенных российскими военными с юго-восточного направления, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Как отмечает «Украинская правда», вечером в пятницу в нескольких областях на юго-востоке Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Запорожье.
В результате обстрела ВСУ три села в Курской области остались без электричества, сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в Рыльском районе области было зафиксировано больше 20 попаданий. Люди не пострадали, повреждены сети электроснабжения — без электричества остались жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка.
Здравствуйте. Начинается 423-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.