Война Четыреста двадцать третий день

Глава МАГАТЭ заявил, что видел «военные приготовления» на Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что во время на Запорожскую атомную электростанцию в конце марта «видел явные признаки военных приготовлений».

«После этого наши эксперты, находящиеся на объекте, часто сообщали, что слышали взрывы, а иногда и о сильном обстреле возле АЭС. Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции», — заявил Гросси, слова которого приводит пресс-служба МАГАТЭ.

О каких именно военных приготовлениях идет речь, Гросси не уточнил.