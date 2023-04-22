Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.

Согласно закону, в Украине будет запрещено присваивать географическим объектам названия, «возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие» Россию. В частности, будет запрещено использовать названия, связанные с российскими достопримечательностями, памятными, историческими и культурными местами, городами, датами и событиями. Также под запрет попадет использование имен исторических лиц, занимавших в России руководящие посты или причастных к имперской пропаганде.

Как отмечает «Украинская правда», закон призван уменьшить влияние РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, а также создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.

Закон вступит в силу через три месяца.

Ранее Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому были снесены многие памятники советским государственным деятелям и переименованы множество улиц, площадей и населенных пунктов. После начала полномасштабной войны в Украине также начали менять названия, связанные не только с Советским Союзом, но и с Россией. В конце декабря 2022 года министр культуры Украины Александр Ткаченко говорил, что в стране изменены больше семи тысяч названий, связанных с СССР и Россией.

Подобным образом действуют и российские власти. К примеру, назначенные Россией власти оккупированного Мелитополя в январе переименовали 55 улиц, 30 переулков и одну площадь города, вернув им советские названия. В апреле в городе появились улицы Росгвардии, Дарьи Дугиной и Александра Захарченко.