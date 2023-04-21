Twitter начал удалять синие галочки верифицированных аккаунтов. Их лишились Ким Кардашьян, Криштиану Роналду и папа Франциск

Twitter начал удалять синие галочки, которые ранее свидетельствовали о подлинности аккаунтов. Теперь такие галочки получают пользователи, оплатившие подписку.

Как сообщает CNN, синие галочки уже пропали из аккаунтов ряда знаменитостей, включая Ким Кардашьян, Бейонсе, Билла Гейтса, Дональда Трампа, Криштиану Роналду, а также папу римского Франциска.

Галочек лишились и многие госучреждения, в том числе Служба гражданства и миграции США. Некоторые аккаунты уже получили серые галочки, которыми теперь соцсеть планирует помечать верифицированные профили, связанные с госструктурами или финансируемые ими.

В то же время пользователи социальной сети обратили внимание, что соответствующие галочки пропали из профиля RT, «Вестей», ТАСС и других связанных с государством журналистов и изданий.

В некоторых аккаунтах галочки то появляются, то исчезают, отмечает CNN. В связи с этим журналисты подчеркивают риск появления поддельных аккаунтов знаменитостей и государственных деятелей.

На момент публикации новости аккаунт Илона Маска, владельца соцсети, оставался помечен синей галочкой верифицированного аккаунта.

Осенью 2022 года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал единственным владельцем соцсети, после чего приступил к реформам в компании. В частности, миллиардер отменил многие ограничения в социальной сети, заявив, что хочет продвигать свободу слова. Тогда же он анонсировал появление платной подписки и отмену синих галочек для верифицированных аккаунтов. В одном из своих сообщений он обещал, что все галочки исчезнут к 20 апреля.

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