Reuters: из-за покупки Twitter состояние Илона Маска снизилось на 70 миллиардов долларов

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Состояние богатейшего бизнесмена планеты Илона Маска с момента, когда в апреле он объявил о намерении приобрести соцсеть Twitter, снизилось на 70 миллиардов долларов, подсчитало агентство Reuters.

Согласно рейтингу миллиардеров Forbes, обновляемому в режиме реального времени, 8 ноября размер состояния Маска опустился ниже отметки 200 миллиардов долларов. Это связывают с падением курса акций его компании — производителя электромобилей Tesla. Инвесторы избавляются от акций Tesla из-за опасений, что Маск стал существенно больше уделять внимание развитию Twitter.

В итоге Tesla потеряла почти половину своей рыночной стоимости, которая сейчас составляет 622 миллиарда долларов.

Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter 27 октября, заплатив за компанию 44 миллиарда долларов.

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