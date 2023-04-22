Суд в Москве арестовал бывшего сотрудника оружейного завода по обвинению в госизмене

Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене бывшему сотруднику московского оружейного завода Дмитрию Киче, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентство не располагает подробностями дела, однако Лефортовский суд Москвы подтвердил, что обвиняемый был арестован. «С ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела», — рассказал собеседник ТАСС. Также в суде сообщили, что обвиняемому продлили арест на два месяца.

Дмитрий Кичи ранее занимал должность замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология», выпускающего охотничьи и спортивные винтовки ORSIS. В самой компании РИА Новости сообщили, что обвиняемый был сотрудником предприятия до марта 2021 года.

18 апреля Госдума РФ одобрила поправки в Уголовный кодекс, которые подразумевают пожизненное наказание за государственную измену. Ранее статья предусматривала до 20 лет лишения свободы. Теперь документ Совет Федерации, после чего его подпишет президент.

Читайте также

Теперь за госизмену могут посадить на всю жизнь. А что российское государство считает изменой? И зачем закон ужесточили еще сильнее? 15 карточек