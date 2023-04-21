Война Четыреста двадцать второй день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 апреля смотрите здесь.
Украинская разведка планировала удары по российским военным в Сирии, пишет The Washington Post.
По информации издания, подобными операциями украинские военные рассчитывала вынудить Россию перебросить часть сил из Украины в Сирию.
Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, украинская разведка выступала за нанесение ударов по российским силам с использованием беспилотников. Предполагалось «начать с малого» или вовсе ограничиться нанесением ударов только по наемникам из ЧВК Вагнера.
В Киевской военной администрации заявили, что дроны были сбиты при подлете к Киеву.
Там отметили, что это первая попытка атаки на Киев за последние 25 дней.
В результате налета жертв и разрушений в городе не было.
Ночью Украину массово атаковали российские дроны
Как заявили в Воздушных силах Украины, в атаке участвовали 12 беспилотников «Шахед», восемь из них были сбиты.
В Полтавской области после атаки дронов разрушен объект гражданской инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
В Брянской области на жилой дом упал беспилотник ВСУ
Об этом заявил губернатор Александр Богомаз.
В результате инцидента никто не пострадал, в доме были выбиты стекла.
В Белгороде поздно вечером в четверг взорвалась бомба российского Су-34
Минобороны России сообщило, что у пролетавшего над городом самолета произошел «нештатный сход боеприпаса».
В результате взрыва на одной центральных улиц города образовалась большая воронка, были повреждены здания и автомобили.
По последним данным, пострадали три человека.
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