Суд прекратил дело об ограничении отца и матери Маши Москалевой в родительских правах. Адвокат Алексея Москалева заявил о «важной моральной победе»

Ефремовский межрайонный суд Тульской области прекратил дело об ограничении родительских прав родителей Маши Москалевой, сообщает «ОВД-Инфо».

Адвокат Владимир Билиенко, комментируя решение суда, заявил, что сохранение за Алексеем Москалевым родительских прав — важная моральная победа. Он поблагодарил «всех неравнодушных людей, которые переживали за эту семью».

Комиссия по делам делам несовершеннолетних города Ефремов, где Маша Москалева жила с отцом, два дня назад объявила, что не будет требовать ограничения родительских прав.

Как пояснила глава комиссии Светлана Давыдова, после того, как Машу Москалеву забрала из приюта мать Ольга Ситчихина, девочка «снова начала учиться». Таким образом, заявила Давыдова, «причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены».

Маша Москалева оказалась в приюте после того, как ее отца Алексея Москалева, который один воспитывал девочку, отправили под домашний арест по делу о повторной «дискредитации» армии за посты в соцсетях. Правоохранительные органы обратили внимание на Москалева после того, как Маша на уроке в школе нарисовала антивоенный рисунок.

Москалев в конце марта был приговорен к двум годам колонии, но, как было объявлено в суде, скрылся из-под домашнего ареста. В начале апреля его задержали в Беларуси и, как сообщалось, решили экстрадировать в Россию. По состоянию на 21 апреля местонахождение Москалева неизвестно.

Машу Москалеву из приюта забрала мать, которая последние несколько лет жила в другом регионе России и, по ее собственным словам, поддерживала связь с дочерью только по телефону и через мессенджеры. Мать Маши Москалевой заявила, что девочка сначала не хотела жить с ней, но после того, как отцу вынесли приговор, сама попросила ее забрать.

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