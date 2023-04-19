Комиссия по делам несовершеннолетних отказалась от иска об ограничении прав родителей Маши Москалевой

Власти города Ефремов решили отказаться от иска об ограничении родительских прав Алексея Москалева и Ольги Ситчихиной — отца и матери школьницы Маши Москалевой. Об этом сообщила глава комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ефремова Светлана Давыдова.

Давыдова объяснила, что на сегодняшний день «причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены».

Ранее чиновница утверждала, что семья Москалевых с мая 2022 года состоит на «профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении». Отец Маши дважды привлекался к административной ответственности и якобы не предпринимал попыток вернуть дочь к обучению в школе, а мать девочки жила отдельно и не интересовалась ее жизнью, говорили в комиссии.

«Главной задачей органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних было обеспечить защиту интересов Маши, в первую очередь, — ее прав на получение образования. Все это время мы работали с родственниками Маши, особенно с ее мамой. В итоге мама сейчас с Машей. У них хорошие отношения. Маша снова начала учиться», — заявила Давыдова, отметив, что комиссия продолжит «сопровождать семью».

В апреле 2022 года шестиклассница Маша Москалева нарисовала на уроке антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине». После этого правоохранительные органы начали преследовать девочку и ее отца Алексея, который воспитывал дочь один. Со школьницей провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили протокол о «дискредитации» российской армии из-за его комментариев в «Одноклассниках».

В декабре 2022 года на Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» из-за комментариев в той же соцсети, в том числе об убийствах мирных жителей в Буче. В начале марта 2023 года Москалева задержали и отправили под домашний арест. Его дочь забрали в приют, а комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.

28 марта суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Его самого на заседании не было. В суде сообщили, что Москалев сбежал из-под домашнего ареста. Через два дня его задержали в Минске. Вскоре стало известно, что Москалева экстрадировали в Россию, но что стало с ним дальше, неизвестно — адвокаты почти неделю не могут найти Москалева. 5 апреля мать девочки, Ольга Ситчихина, забрала ее из приюта.