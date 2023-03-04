Школьницу, нарисовавшую антивоенный рисунок, отказались отпустить из приюта. Ее отца, обвиненного в «дискредитации» армии, собираются лишить родительских прав
Школьницу Машу Москалеву из города Ефремов Тульской области, отправленную в социально-реабилитационный центр после того, как ее отца Алексея Москалева задержали по делу о «дискредитации» армии, не собираются отпускать из приюта. Об этом корреспонденту «7×7» заявили в социально-реабилитационном центре № 5 города Ефремов.
Житель города Ефремов Алексей Москалев в одиночку воспитывает дочь Машу, ученицу шестого класса. В апреле 2022 года девочка нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. После этого с Машей провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии, найдя в его соцсетях антивоенные посты и комментарии.
Из-за произошедшего Алексей Москалев забрал дочь из школы. В декабре 2022 года к семье пришли с обыском сотрудники ФСБ и полиции. Они изъяли все сбережения Москалевых. На отца завели уголовное дело о «дискредитации» армии, совершенной повторно — вновь из-за постов в соцсетях. Меру пресечения ему не избирали. Отец и дочь вместе уехали из города.
1 марта стало известно, что Алексея Москалева задержали полицейские, а его дочь отправили в приют. На следующий день суд отправил отца под домашний арест до 27 марта. 3 марта органы опеки должны были привезти Машу домой к отцу.
Как рассказала РБК глава комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ефремова Светлана Давыдова, ее ведомство еще в январе подало в суд иск об ограничении родительских прав Алексея Москалева, а также матери Маши. Чиновница утверждает, что семья Москалевых с мая 2022 года состоит на «профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении». По ее словам, отец Маши дважды привлекался к административной ответственности и не предпринимал попыток вернуть дочь к обучению в школе, а мать девочки жила отдельно и не интересовалась ее жизнью.
Адвокат Алексея Москалева Владимир Билиенко заявил РБК, что его не уведомляли об иске.
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