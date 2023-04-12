«ОВД-Инфо»: задержанного в Беларуси Алексея Москалева экстрадировали в Россию

Алексея Москалева, осужденного по делу о «дискредитации» армии и задержанного в Беларуси, экстрадировали в Россию. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на белорусского защитника, который пытался 12 апреля попасть к Москалеву в СИЗО в Жодино.

Другие подробности не сообщаются.

28 марта суд в Тульской области приговорил 53-летнего Москалева к двум годам колонии по делу о повторной «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Самого Москалева на заседании не было. Пресс-секретарь суда заявила, что он сбежал из-под домашнего ареста.

Через два дня издание Sota и адвокат Дмитрий Захватов сообщили о задержании Москалева в Минске. Предположительно, его нашли после того, как он включил мобильный телефон. 7 апреля МИД России заявил, что Москалев находится в СИЗО белорусского города Жодино.

Алексей Москалев — отец шестиклассницы Маши Москалевой, нарисовавшей в апреле 2022 года на уроке антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине». С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на Москалева составили протокол о «дискредитации» армии из-за комментариев в «Одноклассниках». В декабре 2022 года на него завели уголовное дело о повторной «дискредитации» из-за комментариев в соцсети.

В начале марта 2023 года Москалева задержали и отправили под домашний арест. Его дочь забрали в приют, а комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева. 5 апреля мать девочки, Ольга Ситчихина, забрала ее из приюта. По словам женщины, они не виделись с дочерью около четырех лет, но общались по телефону и переписывались в соцсетях.