Алексей Москалев находится в СИЗО белорусского Жодино, заявили в МИД РФ

Россиянин Алексей Москалев, приговоренный к двум годам колонии по делу о «дискредитации» армии, находится в СИЗО белорусского города Жодино. Об этом изданиям RusNews и DailyStorm сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«По состоянию на 4 апреля указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации. Предполагается, что Москалев будет передан в Российскую Федерацию для отбывания наказания на основании решения, ранее вынесенного Ефремовским межрайонным судом Тульской области. По имеющейся информации, условия его содержания соответствуют требованиям национального законодательства», — цитируют журналисты сообщение ведомства.

Посольство РФ в Минске подтвердило эту информацию ТАСС.

Житель города Ефремова Тульской области Алексей Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года его 13-летняя дочь Маша, которую он воспитывал один, нарисовала антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине» на уроке изо. С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках».

В декабре 2022 года на Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии также из-за комментариев в соцсети — об убийствах жителей Бучи и пленных украинцев в Еленовке. В начале марта Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.

28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима. Сам подсудимый на заседании не присутствовал, в суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста. В ночь на 30 марта независимые российские СМИ и правозащитники сообщили, что Москалева задержали в квартире в Минске. Предполагается, что его нашли после того, как он включил свой мобильный телефон. Вскоре МВД Беларуси подтвердило, что Москалев задержан.