Мать школьницы Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок, забрала ее из приюта. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Как заявила Львова-Белова, Машу Москалеву не отдавали матери раньше, так как она не хотела этого сама, а «ее мнение по закону обязаны учитывать». Но теперь, по словам омбудсмена, девочка поменяла позицию.

«Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по ее заявлению. Мама на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение», — написала Львова-Белова в телеграме.

Газета «Тульские известия», принадлежащая правительству региона, опубликовала совместные фотографии матери и девочки.

Накануне Львова-Белова заявляла, что Маше Москалевой ищут замещающую семью, так как маловероятно, что мать ее заберет. «Потому что мама несколько раз обещала, что приедет, и не приезжала, с девочкой контакт не поддерживает. Довольно сложные отношения у них», — говорила омбудсмен.

Как рассказывала сама мать Маши Москалевой, они с дочерью не виделись около четырех лет, но при этом общались по телефону и переписывались в соцсетях.

Отец Маши Москалевой 28 марта был приговорен к двум годам лишения свободы по делу о «повторной дискредитации» армии. Он сбежал из-под домашнего ареста, под которым находился во время процесса, однако два дня спустя был задержан в Минске. С тех пор о его местоположении ничего не известно, адвокаты не могут с ним связаться.