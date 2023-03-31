Мать Маши Москалевой сама просила отправить дочь в приют

Мать Маши Москалевой Ольга Ситчихина сама просила отдать дочь в приют, после того, как отца девочки Алексея Москалева обвинили в повторной «дискредитации» армии, выяснил телеграм-канал «Можем объяснить».

Ситчихина 30 марта заявила «7×7 — Горизонтальная Россия», что Маша отказывалась ехать к ней, даже когда ее отец был под арестом, но сейчас просит забрать из приюта.

Однако муниципальный депутат города Ефремов, где живут Москалевы, Ольга Подольская сообщила «Можем объяснить», что с Ситчихиной связывались, когда на Алексея Москалева завели уголовное дело, но она отказалась забрать дочь к себе.

Более того, Машу отправили в приют по личному заявлению матери. Об этом сообщалось в телеграм-канале уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, а знакомые семьи Москалевых подтвердили в беседе с «Можем объяснить».

Также «Может объяснить» обращает внимание на то, что Ситчихина в интервью «7×7 — Горизонтальная Россия» говорила, что собирается оставить работу (она работает вахтовым методом в Москве в охране). «Мой муж с братом будут работать, без денег никто сидеть не будет», — заявила она. Однако, из базы данных судебных приставов следует, что у Ситчихиной регулярно появляются долги по кредитам — за пять лет судебные приставы возбудили исполнительных производств на сумму почти в 300 тысяч рублей.

Один из последних долгов, пишет «Можем объяснить», мать Маши Москалевой погасила прямо перед тем, как публично объявила, что хочет забрать дочку из приюта. Этот долг Ситчихина не могла погасить с начала 2021 года, «Можем объяснить» предполагает, что ей кто-то помог расплатиться.

Ольга Ситчихина живет в Тамбовской области с мужем и старшей дочерью, которой 17 лет. Дочь Машу она, по ее собственным словам, последний раз видела около четырех лет назад. Но, как уверяет Ситчихина, они общались по телефону и переписывались во «ВКонтакте».

У Ситчихиной, как выяснил телеканал «Дождь», есть 24-летний сын Никита, который живет в Казахстане с бабушкой со стороны отца. Мать оставила его, когда он был подростком, и вернулась в Россию. До прошлого года они практически не общались.

Всего, по данным депутата Госдумы Нины Останиной, которая решила принять участие в судьбе Маши Москалевой, у Ольги Ситчихиной пятеро детей. Где и с кем живут еще двое — не уточняется.

В апреле 2022 года Маша Москалева нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. Девочке пришлось разговаривать с сотрудники ФСБ, а на ее отца Алексея Москалева сначала составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках», а затем завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии. Москалева 28 марта приговорили к двум годам колонии, он сбежал из-под домашнего ареста, но в ночь на 30 марта его задержали в Минске.

Маша Москалева попала в приют, ее отца собираются ограничить в родительских правах, заседание по этому поводу назначено на 6 апреля.

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